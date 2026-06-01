Kruthik Shankarappa Hanagavadi

Kruthik Shankarappa Hanagavadi

bowler

Full name:Kruthik Shankarappa Hanagavadi
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Aakash Tigers Mws

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches3
Innings3
Overs7.0
Balls-
Maidens0
Runs72
Wickets1
Avg72
SR42
Eco10.28
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches3
Innings1
Not outs0
Runs0
Balls Faced1
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Kruthik Shankarappa Hanagavadi Schedule & Results

Mumbai Premier League

ResultMsc Maratha Royals vs Aakash Tigers Mws

Msc Maratha Royals vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

MSC

MSC

165

AAK

AAK

165

ResultAakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Aakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

AAK

AAK

172

EAG

EAG

171

ResultAakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers

Aakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

AAK

AAK

172

NOR

NOR

194

ResultArcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

164

AAK

AAK

171

ResultSobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws

Sobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

SOB

SOB

161

AAK

AAK

227

ResultArcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

151

AAK

AAK

150

Another Players

Gomel, Aakarshit

Gomel, Aakarshit

Shedge, Suryansh

Shedge, Suryansh

Mulani, Shams

Mulani, Shams

Tamore, Hardik

Tamore, Hardik

Bista, Jay

Bista, Jay

Subramanian, Doraiswamy

Subramanian, Doraiswamy

Tendulkar, Arjun Sachin

Tendulkar, Arjun Sachin

Kulkarni, Dhawal

Kulkarni, Dhawal

Khan, Sarfaraz

Khan, Sarfaraz

Khan, Salman Faruk

Khan, Salman Faruk