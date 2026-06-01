Md Jamshed Alam

Md Jamshed Alam

Full name:Md Jamshed Alam

Teams

2026 Teams

Aakash Tigers Mws

Md Jamshed Alam Schedule & Results

Mumbai Premier League

ResultMsc Maratha Royals vs Aakash Tigers Mws

Msc Maratha Royals vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

MSC

MSC

165

AAK

AAK

165

ResultAakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Aakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

AAK

AAK

172

EAG

EAG

171

ResultAakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers

Aakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

AAK

AAK

172

NOR

NOR

194

ResultArcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

164

AAK

AAK

171

ResultSobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws

Sobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

SOB

SOB

161

AAK

AAK

227

ResultArcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

151

AAK

AAK

150

Another Players

Gomel, Aakarshit

Gomel, Aakarshit

Shedge, Suryansh

Shedge, Suryansh

Mulani, Shams

Mulani, Shams

Tamore, Hardik

Tamore, Hardik

Bista, Jay

Bista, Jay

Subramanian, Doraiswamy

Subramanian, Doraiswamy

Tendulkar, Arjun Sachin

Tendulkar, Arjun Sachin

Kulkarni, Dhawal

Kulkarni, Dhawal

Khan, Sarfaraz

Khan, Sarfaraz

Khan, Salman Faruk

Khan, Salman Faruk