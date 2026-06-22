Mohammed Taha

Mohammed Taha

batsman

Full name:Mohammed Taha
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Hubli Tigers

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches5
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches5
Innings5
Not outs0
Runs91
Balls Faced83
Avg18.2
SR109.63
Fours10
Fifties0
Sixies3
Highest45
Hundreds0

Mohammed Taha Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Bharath, Naga

Bharath, Naga

BA, Mohit

BA, Mohit

Naveen, Rohan

Naveen, Rohan

Koushik, V

Koushik, V

K, Clement Rajmohan

K, Clement Rajmohan

Pandey, Manish

Pandey, Manish

Shivkumar, B U

Shivkumar, B U

Rawat, Rahul

Rawat, Rahul

Cariappa, KC

Cariappa, KC

Yadav, Mitrakant

Yadav, Mitrakant