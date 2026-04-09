Manish Krishnanand Pandey

Manish Krishnanand Pandey

batsman

Full name:Manish Krishnanand Pandey
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium
Date of Birth (Age):September 10, 1989 (33)
Zodiac Sign:Virgo
Height:173 cm
Hometown:Nainital, Uttarakhand, India
Jersey Number:21
Batting Style:Right Handed Bat
Bowling Style:Right Handed Off Break
Social Media:Twitter, Instagram

Teams

2026 Teams

Hubli Tigers

Kolkata Knight Riders

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches2939106183298
Innings00341910
Overs0095.170.228.0
Balls-----
Maidens002410
Runs00244376212
Wickets005810
Avg0048.84721.2
SR00114.252.7516.8
Eco002.565.347.57
BB00234
4w00002
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches2939106183298
Innings2433165173273
Not outs717213759
Runs566709735660436810
Balls Faced6255621097864675516
Avg33.2944.3151.0844.4331.82
SR90.56126.156793.44123.45
Fours4549830467564
Fifties23293739
Sixies519139149212
Highest10479238142129
Hundreds1023103

Manish Krishnanand Pandey Schedule & Results

Indian Premier League

ResultKolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

181

LSG

LSG

182

ResultChennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

192

KKR

KKR

160

ResultGujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

181

KKR

KKR

180

ResultKolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

161

RR

RR

155

ResultLucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

155 & 1

KKR

KKR

155 & 4

ResultSunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

165

KKR

KKR

169

ResultDelhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

142

KKR

KKR

147

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

194

KKR

KKR

192

ResultKolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

247

GT

GT

218

ResultKolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

148

MI

MI

147

ResultKolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

163

DC

DC

203

T20 Maharaja Trophy

Manish Pandey News

View all

For those who are interested to know all the news about cricketer Manish Pandey first hand, here you will find the most up-to-date news about him: participation in tournaments, match results and everything about his personal life.

Watch Virat Kohlis Priceless Interaction With Manish Pandey

Watch Virat Kohlis Priceless Interaction With Manish Pandey

Virat Kohli had a reunion with his former teammate in the match against KKR. But it was not Rohit Sharma or MS Dhoni, it was Manish Pandey. Both of them started as partners in the Under-19 World Cup, as they now met again in the clash at Raipur.

Manish Pandey07:12 PM, 07 May, 2026

He Started IPL with a Hundred But Never Repeated It Again

Manish Pandey09:40 PM, 20 August, 2025

Winning Maharaja Trophy will be another tick mark on my resume, acclaims Mysore Warriors' Manish Pandey

Manish Pandey10:23 PM, 10 May, 2023

IPL 2023, CSK vs DC | Twitter shocked as Manish Pandey's indecisiveness barbeques Marsh in middle of pitch

Manish Pandey08:36 PM, 23 November, 2022

Sanju was batting well, so I thought he should have gotten games over me, acknowledges Manish Pandey

Another Players

Bharath, Naga

Bharath, Naga

Goswami, Shreevats

Goswami, Shreevats

BA, Mohit

BA, Mohit

Naveen, Rohan

Naveen, Rohan

Koushik, V

Koushik, V

Chakravarthy, Varun

Chakravarthy, Varun

K, Clement Rajmohan

K, Clement Rajmohan

Shivkumar, B U

Shivkumar, B U

Rawat, Rahul

Rawat, Rahul

Singh, Harbhajan

Singh, Harbhajan