Vasuki Koushik

Vasuki Koushik

bowler

Full name:Vasuki Koushik
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Goa

Karnataka

Shivamogga Yodhas

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches92533
Innings182533
Overs292.1195.0114.3
Balls---
Maidens83341
Runs637679870
Wickets424640
Avg15.1614.7621.75
SR41.7325.4317.17
Eco2.183.487.59
BB644
4w421
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches92533
Innings1364
Not outs833
Runs12267
Balls Faced1325211
Avg2.48.667
SR9.095063.63
Fours120
Fifties000
Sixies000
Highest593
Hundreds000

Vasuki Koushik Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

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