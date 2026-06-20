Monish Mallikarjuna Reddy

Monish Mallikarjuna Reddy

bowler

Full name:Monish Mallikarjuna Reddy
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Gulbarga Mystics

Monish Mallikarjuna Reddy Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Aqib Jawad, Mohammed

Aqib Jawad, Mohammed

Prajwal, Aadarsh

Prajwal, Aadarsh

Acharya, Jeswanth

Acharya, Jeswanth

Sankaran, Smaran Ravichandran

Sankaran, Smaran Ravichandran

Patil, Rohan

Patil, Rohan

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Shetty, Abhilash

Shetty, Abhilash

Wadhwani, Kushal

Wadhwani, Kushal

Christie, Aaron

Christie, Aaron

Krishna, Kruthik

Krishna, Kruthik