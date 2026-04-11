Roy Kaia

Roy Kaia

all rounder

Full name:Roy Kaia
Nationality:Zimbabwe
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Southern Rocks

Zimbabwe

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches31827441
Innings30895431
Overs30.00955.2298.187.0
Balls-----
Maidens20175170
Runs165030951297660
Wickets00836027
Avg0037.2821.6124.44
SR0069.0629.8119.33
Eco5.503.234.347.58
BB00943
4w00230
5w00500
10w00000

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches31827441
Innings601397035
Not outs00878
Runs59035201545623
Balls Faced161074352421616
Avg9.83026.8724.5223.07
SR36.64047.3463.81101.13
Fours8043713858
Fifties002162
Sixies00261511
Highest48013311361
Hundreds00410

Roy Kaia Schedule & Results

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