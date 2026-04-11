Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
all rounder
|Full name:
|Roy Kaia
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|1
|82
|74
|41
|Innings
|3
|0
|89
|54
|31
|Overs
|30.0
|0
|955.2
|298.1
|87.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|0
|175
|17
|0
|Runs
|165
|0
|3095
|1297
|660
|Wickets
|0
|0
|83
|60
|27
|Avg
|0
|0
|37.28
|21.61
|24.44
|SR
|0
|0
|69.06
|29.81
|19.33
|Eco
|5.5
|0
|3.23
|4.34
|7.58
|BB
|0
|0
|9
|4
|3
|4w
|0
|0
|2
|3
|0
|5w
|0
|0
|5
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|1
|82
|74
|41
|Innings
|6
|0
|139
|70
|35
|Not outs
|0
|0
|8
|7
|8
|Runs
|59
|0
|3520
|1545
|623
|Balls Faced
|161
|0
|7435
|2421
|616
|Avg
|9.83
|0
|26.87
|24.52
|23.07
|SR
|36.64
|0
|47.34
|63.81
|101.13
|Fours
|8
|0
|437
|138
|58
|Fifties
|0
|0
|21
|6
|2
|Sixies
|0
|0
|26
|15
|11
|Highest
|48
|0
|133
|113
|61
|Hundreds
|0
|0
|4
|1
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230