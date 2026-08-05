S Shankar Ganesh

Tamil Nadu Premier League
Ruby Trichy Warriors vs Madurai Panthers
Tamil Nadu Premier League
RTW
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Madurai Panthers vs Lyca Kovai Kings
Tamil Nadu Premier League
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LKK
Salem Spartans vs Madurai Panthers
Tamil Nadu Premier League
SAL
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Dindigul Dragons vs Madurai Panthers
Tamil Nadu Premier League
DID
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Madurai Panthers vs Chepauk Super Gillies
Tamil Nadu Premier League
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CHEG
Madurai Panthers vs Tiruppur Tamizhans
Tamil Nadu Premier League
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TIR
Nellai Royal Kings vs Madurai Panthers
Tamil Nadu Premier League
NEL
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