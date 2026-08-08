Match details Madurai Panthers vs Tiruppur Tamizhans T20 Tamil Nadu Premier League 20.08.2026

T20

MAP
MAP
TIR
TIR

Match Info

Match:Tamil Nadu Premier League 2026
Date:Tuesday, August 04, 2026 - Friday, August 28, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, August 20, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Madurai Panthers Squad

PlayersAnirudh Balchander, Bhutra R Ravi, Chaturved NS, D Deepesh, Ganesh S Shankar, Himalaya, Karthikeyan Kiran, Khan Shoaib Md, Kumar R Ram, Mahadevan Siddharth, Meiyappan Karthik Palaniapan, Periyaswamy G, Ragavendra V Hari, Rajalingam S, Saravanan P, Singh Gurjapneet, Surya Anand S, Ur Rahman MA Atheeq, Vignesh P
Benchno information yet

Tiruppur Tamizhans Squad

PlayersA Esakkimuthu, Achyuth CV, Anovankar V, Dev Kumar Akshay, Ganesh S, K Shantanu, Kishore Sai, M Bharath, M Mathivannan, M Vishal, Mohamed Ali S, Natarajan Thangarasu, Paul Pradosh Ranjan, Prasath S Mohan, R Silambarasan, Raheja Tushar, Rajendran Deepa Pranav Ragavendra, Sasidev Uthirasamy, Sathvik V P Amith, Wafar K
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet