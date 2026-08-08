Match details Madurai Panthers vs Tiruppur Tamizhans T20 Tamil Nadu Premier League 20.08.2026
Match Info
|Match:
|Tamil Nadu Premier League 2026
|Date:
|Tuesday, August 04, 2026 - Friday, August 28, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, August 20, 2026 10:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Madurai Panthers Squad
Tiruppur Tamizhans Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet