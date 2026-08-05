S Shyam Sundar

Tamil Nadu Premier League
Ruby Trichy Warriors vs Madurai Panthers
Tamil Nadu Premier League
RTW
MAP
Salem Spartans vs Ruby Trichy Warriors
Tamil Nadu Premier League
SAL
RTW
Nellai Royal Kings vs Ruby Trichy Warriors
Tamil Nadu Premier League
NEL
RTW
Ruby Trichy Warriors vs Tiruppur Tamizhans
Tamil Nadu Premier League
RTW
TIR
Lyca Kovai Kings vs Ruby Trichy Warriors
Tamil Nadu Premier League
LKK
RTW
Dindigul Dragons vs Ruby Trichy Warriors
Tamil Nadu Premier League
DID
RTW
Ruby Trichy Warriors vs Chepauk Super Gillies
Tamil Nadu Premier League
RTW
CHEG