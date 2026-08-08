Squads Lyca Kovai Kings vs Ruby Trichy Warriors T20 Tamil Nadu Premier League 15.08.2026

T20

LKK
LKK
RTW
RTW

Playing

LKK
LKK
RTW
RTW
First TeamSecond Team
Akash H Prashid

no information yet

Ambrish RS

no information yet

Dhas Antony

all rounder

Bafna Maan

all rounder

Divakar R

bowler

Govinth -

no information yet

Kousik J

all rounder

K Abhinav

batsman

Kishoor

all rounder

Rajkumar K

batsman

Lingesh K Deeban

all rounder

Lokeshwar Suresh

wicket keeper

Ramesh Kalimuthu

all rounder

Saran T

wicket keeper

Parakh Manav

all rounder

Shriraam G Sai

no information yet

Prasad KT Madhava

no information yet

Sachin B

batsman

Siddarth C Andre

no information yet

Suresh Kumar J

wicket keeper

Suriya S Bhuvan

no information yet

Vidyuth P

bowler

Bench

LKK
LKK
RTW
RTW

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet