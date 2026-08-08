Squads Lyca Kovai Kings vs Ruby Trichy Warriors T20 Tamil Nadu Premier League 15.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Akash H Prashid
no information yet
Davidson V Athisayaraj
bowler
Ambrish RS
no information yet
Dhas Antony
all rounder
Bafna Maan
all rounder
Ganesh Moorthi M
bowler
CH Jitendra Kumar
all rounder
Jamal Jafar
batsman
Divakar R
bowler
K Easwaran
bowler
Govinth -
no information yet
Kousik J
all rounder
K Abhinav
batsman
Kumar P Saravan
bowler
Khan Shahrukh
batsman
Kumaran N Selva
bowler
Kishoor
all rounder
Rajkumar K
batsman
Lingesh K Deeban
all rounder
Rajkumar R
bowler
Lokeshwar Suresh
wicket keeper
Ramesh Kalimuthu
all rounder
Nag H Trilok
bowler
Saran T
wicket keeper
Parakh Manav
all rounder
Shriraam G Sai
no information yet
Prasad KT Madhava
no information yet
Sundar S Shyam
batsman
Sachin B
batsman
Sundar Washington
all rounder
Siddarth C Andre
no information yet
Suresh Kumar J
wicket keeper
Siddharth Manimaran
bowler
Suriya S Bhuvan
no information yet
Subramanyan Jhatavedh
bowler
Sudharsan Sai
batsman
Yadav Sanjay
batsman
Vidyuth P
bowler
Match has not started yet