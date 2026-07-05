Saud Munir

Saud Munir

bowler

Full name:Saud Munir
Nationality:Denmark

Teams

2026 Teams

Denmark

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches13913
Innings13913
Overs45.452.545.4
Balls---
Maidens101
Runs287265287
Wickets20620
Avg14.3544.1614.35
SR13.752.8313.7
Eco6.285.016.28
BB535
4w000
5w101
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches13913
Innings535
Not outs414
Runs17017
Balls Faced34734
Avg17017
SR50050
Fours000
Fifties000
Sixies000
Highest606
Hundreds000

Saud Munir Schedule & Results

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