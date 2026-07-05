T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
Denmark vs Estonia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
Denmark vs Hungary
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN
bowler
|Full name:
|Saud Munir
|Nationality:
|Denmark
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|13
|9
|13
|Innings
|13
|9
|13
|Overs
|45.4
|52.5
|45.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|1
|Runs
|287
|265
|287
|Wickets
|20
|6
|20
|Avg
|14.35
|44.16
|14.35
|SR
|13.7
|52.83
|13.7
|Eco
|6.28
|5.01
|6.28
|BB
|5
|3
|5
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|0
|1
|10w
|0
|0
|0
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|13
|9
|13
|Innings
|5
|3
|5
|Not outs
|4
|1
|4
|Runs
|17
|0
|17
|Balls Faced
|34
|7
|34
|Avg
|17
|0
|17
|SR
|50
|0
|50
|Fours
|0
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|6
|0
|6
|Hundreds
|0
|0
|0
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN