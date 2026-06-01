Shashank Vinayak Attarde

Shashank Vinayak Attarde

all rounder

Full name:Shashank Vinayak Attarde
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Aakash Tigers Mws

Mumbai

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches621
Innings1121
Overs190.318.02.0
Balls---
Maidens3200
Runs64611520
Wickets2310
Avg28.081150
SR49.691080
Eco3.396.3810
BB910
4w100
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches621
Innings900
Not outs100
Runs13760
Balls Faced273100
Avg17.1200
SR50.1800
Fours1700
Fifties100
Sixies100
Highest5860
Hundreds000

Shashank Vinayak Attarde Schedule & Results

Mumbai Premier League

ResultMsc Maratha Royals vs Aakash Tigers Mws

Msc Maratha Royals vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

MSC

MSC

165

AAK

AAK

165

ResultAakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Aakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

AAK

AAK

172

EAG

EAG

171

ResultAakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers

Aakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

AAK

AAK

172

NOR

NOR

194

ResultArcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

164

AAK

AAK

171

ResultSobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws

Sobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

SOB

SOB

161

AAK

AAK

227

ResultArcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

151

AAK

AAK

150

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Tare, Aditya

Tare, Aditya

Khan, Musheer

Khan, Musheer

Jaiswal, Yashasvi

Jaiswal, Yashasvi

Pawar, Prasad

Pawar, Prasad

Rahane, Ajinkya

Rahane, Ajinkya

Bista, Jay

Bista, Jay

Dias, Royston

Dias, Royston

Kotian, Tanush

Kotian, Tanush

Ranjane, Shubham

Ranjane, Shubham