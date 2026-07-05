Shubham Shyamsunder Sharma
batsman
|Full name:
|Shubham Shyamsunder Sharma
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|50
|32
|12
|Innings
|44
|19
|2
|Overs
|291.4
|107.0
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|31
|2
|0
|Runs
|954
|524
|21
|Wickets
|24
|17
|1
|Avg
|39.75
|30.82
|21
|SR
|72.91
|37.76
|24
|Eco
|3.27
|4.89
|5.25
|BB
|5
|4
|1
|4w
|0
|1
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|50
|32
|12
|Innings
|82
|31
|10
|Not outs
|10
|0
|0
|Runs
|2755
|1300
|220
|Balls Faced
|5974
|1584
|191
|Avg
|38.26
|41.93
|22
|SR
|46.11
|82.07
|115.18
|Fours
|304
|124
|26
|Fifties
|14
|10
|1
|Sixies
|15
|10
|3
|Highest
|196
|108
|56
|Hundreds
|8
|2
|0