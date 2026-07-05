Shubham Shyamsunder Sharma

Shubham Shyamsunder Sharma

batsman

Full name:Shubham Shyamsunder Sharma
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Madhya Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches503212
Innings44192
Overs291.4107.04.0
Balls---
Maidens3120
Runs95452421
Wickets24171
Avg39.7530.8221
SR72.9137.7624
Eco3.274.895.25
BB541
4w010
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches503212
Innings823110
Not outs1000
Runs27551300220
Balls Faced59741584191
Avg38.2641.9322
SR46.1182.07115.18
Fours30412426
Fifties14101
Sixies15103
Highest19610856
Hundreds820

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