Match details Vancouver Knights vs Mississauga Bangla Tigers T20i Global T20 Canada 27.07.2026

T20i

VAN
VAN
MIS
MIS

Match Info

Match:Global T20 Canada 2026
Date:Saturday, July 25, 2026 - Tuesday, August 11, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, July 27, 2026 03:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Vancouver Knights Squad

Players
BenchAiree Dipendra, Ali Asif, Amir Mohammad, Anwar Sarmad, Azam Babar, Girdhar Mandeep, Lamichhane Sandeep, Pretorius Dwaine, Rippon Michael, Rizwan Mohammad, Samra Yuvraj, Sharma Shubham, Thaker Harsh, Trumpelmann Ruben, van Meekeren Paul

Mississauga Bangla Tigers Squad

Players
BenchAhmed Iftikhar, Al Hasan Shakib, Bajwa Gurbaz, Dosanjh Navjot, Gurbaz Rahmanullah, Heyliger Dillon, Islam Shoriful, Khan Farhan, Muhammad Waseem, Parbeja Nav, Pathan Rayyan, Reddy Ravinder, Sidhu Gurpal Singh, Singh Pargat, Singh Tajinder, Smith Odean, Wiese David, Zazai Hazrat

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet