Match details Vancouver Knights vs Mississauga Bangla Tigers T20i Global T20 Canada 27.07.2026
Match Info
|Match:
|Global T20 Canada 2026
|Date:
|Saturday, July 25, 2026 - Tuesday, August 11, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, July 27, 2026 03:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Vancouver Knights Squad
|Players
|Bench
|Airee Dipendra, Ali Asif, Amir Mohammad, Anwar Sarmad, Azam Babar, Girdhar Mandeep, Lamichhane Sandeep, Pretorius Dwaine, Rippon Michael, Rizwan Mohammad, Samra Yuvraj, Sharma Shubham, Thaker Harsh, Trumpelmann Ruben, van Meekeren Paul
Mississauga Bangla Tigers Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet