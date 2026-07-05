Vancouver Knights

Vancouver Knights

Gender:Men

Players

2024 Players

Ajayveer Singh

Canada

Asif Ali

Pakistan

Dipendra Singh Airee

Nepal

Dwaine Pretorius

South Africa

Harsh Thaker

Canada

Jeremy Oliver Alster Gordon

Canada

Mandeep Girdhar

Michael James Grattan Rippon

Netherlands

Mohammad Amir

Pakistan

Mohammad Babar Azam

Pakistan

Mohammad Rizwan

Pakistan

Paul Adriaan van Meekeren

Netherlands

Reeza Raphael Hendricks

South Africa

Richard Douglas Berrington

Scotland

Ruben Trumpelmann

Namibia

Sandeep Lamichhane

Nepal

Sarmad Anwar

Pakistan

Shubham Shyamsunder Sharma

India

Yuvraj Singh Samra

Canada

Statistics

Global T20 Canada 2023

Matches Played6
Won4
Drawn0
Lost2
No result1

Another teams

Prague Spartans

Prague Spartans

Stallions

Stallions

Mississauga Panthers

Mississauga Panthers

Prague Barbarians

Prague Barbarians

Montreal Tigers

Montreal Tigers

Falcons

Falcons

Surrey Jaguars

Surrey Jaguars

Prague Cc

Prague Cc

Toronto Nationals

Toronto Nationals

Nigeria

Nigeria