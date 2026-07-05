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2024 Players
Ajayveer Singh
Canada
Asif Ali
Pakistan
Dipendra Singh Airee
Nepal
Dwaine Pretorius
South Africa
Harsh Thaker
Jeremy Oliver Alster Gordon
Mandeep Girdhar
Michael James Grattan Rippon
Netherlands
Mohammad Amir
Mohammad Babar Azam
Mohammad Rizwan
Paul Adriaan van Meekeren
Reeza Raphael Hendricks
Richard Douglas Berrington
Scotland
Ruben Trumpelmann
Namibia
Sandeep Lamichhane
Sarmad Anwar
Shubham Shyamsunder Sharma
India
Yuvraj Singh Samra
Global T20 Canada 2023
Prague Spartans
Stallions
Mississauga Panthers
Prague Barbarians
Montreal Tigers
Falcons
Surrey Jaguars
Prague Cc
Toronto Nationals
Nigeria