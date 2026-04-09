Asif Ali

Asif Ali

batsman

Full name:Asif Ali
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Chattogram Challengers

Faisalabad Region

Lahore Qalandars

Peshawar Zalmi

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches21554083278
Innings10674
Overs0.5017.111.410.0
Balls-----
Maidens00100
Runs90709367
Wickets00136
Avg00703111.16
SR0010323.3310
Eco10.804.077.976.7
BB00122
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches21554083278
Innings16497276251
Not outs1133651
Runs382544174220894441
Balls Faced314406256018723020
Avg25.4615.1125.2429.8422.2
SR121.65133.9968.04111.59147.05
Fours2226252179299
Fifties3071114
Sixies21342992285
Highest5241114138100
Hundreds00241

Asif Ali Schedule & Results

Pakistan Super League

Another Players

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