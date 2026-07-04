Bahawalpur Region Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Bahawalpur Region

Ali, Haider

Pakistan

Sarwar, Mohammad

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Khan, Mubasir

Pakistan

Khan, Saad

Pakistan

Akram, Mohammad

Pakistan

Ali, Abid

Pakistan

Khan, Imran

Pakistan

Imran, Mohammad

Pakistan

Ali, Asif

Junaid, Mohammad

Pakistan

Moinuddin

Pakistan

Sudais, Mohammad

Majid, Hasnain

Faisal, Mohammad

Khalil, Shayan

Khurram Ali Shah, Syed

Ammar, Mohammad

Khan, Kaleemullah

Shahid Mirani, Mohammad

Faizan Zafar, Mohammad

Sheharyar, Mohammad

Hadi, Abdul

Waseem Bhatti, Mohammad

Imran, Ali

Shehzad, Aun

Rehman, Adeel-ur

Junaid, Mohammad

Pakistan

Naveed Yousaf, Muhammad

Aziz, Gulfam

Pakistan

Bangash, Saifullah

Pakistan

Salahuddin

Azab, Mohammad

Pakistan

Shabbir, Ali

Pakistan

Sanwal, Mehran

Pakistan

Basit, Muhammad

Hussain, Daniyal

Haider, Ali

Pakistan

Shabbir, Ali

Pakistan

Bashir, Khaqan