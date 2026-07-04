Finland Cricket Team Players

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Finland

Kamal, Zahidullah

Finland

Pusthay, Aniketh

Finland

Butt, Ghulam Abbas

Finland

Shinwari, Hammadullah

Finland

Abbas, Faraaz

Arjunan, Akhil

Finland

Sher, Amjad

Finland

Mohan, Aravind

Finland

Rasheed, Atif

Finland

O'Brien, Jordan

Finland

Tambe, Mahesh

Finland

Jenkinson, Matthew

Finland

Collins, Nathan

Finland

Gallagher, Peter

Finland

Mohammad, Raaz

Finland

Padhaal, Vanraaj

Finland

Quadir, Areeb

Finland

Nellancheri, Faheem

Finland

Brasier, Matias

Finland

Garhwal, Parveen Kumar

Finland

Singh, Sumit

Finland

Rehman, Muhammad Ziaur

Finland

Asaduzzaman, Mohammad

Ali, Rizwan

Haider, Waqas

Salonen, Nicholas

Finland

Scamans, Jonathan

Finland

Dandapani, Hariharan

Finland

Kuchey, Ekhpelwak