Gozo Zalmi Cricket Team Players

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Gozo Zalmi

Abbas, Waseem

Malta

Roy, Stivey

India

George, Basil

Malta

Thamotharam, Varun Prasath

Malta

Mehmood, Waqar

Hungary

Khan, Bilal

Oman

Ahmadi, Khalid

Belgium

Rahman, Fazil

Marks, David Paul

Great Britain

Ali, Mehboob

Khan, Zeeshan

Malta

Ullah, Faiz

Khan, Naveed

Khan, Sawab

Tavilla, Glen

Das, Michael

Bangladesh

Anwar, Adnan

Pakistan

Afridi, Shakir

Pakistan

Ahmed, Ijaz

Javed, Majid

Shamraiz, Talib

Muhibullah

Mughal, Farrukh

Singh, Attinder

India

Pushparajan, Priyan

Lorance, Roshan

Ahmad, Waqar

Malta

Arora, Bikram

Malta

Singh, Jawinder

Malta

Ahmad, Waqar

Khan, Bilal Muhammad

Sharma, Sahil

Sharjeel, Salman

Pakistan