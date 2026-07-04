Nepal Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Nepal

Sheikh, Aasif

Nepal

Sharki, Bhim

Nepal

Jora, Sundeep

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

Tamang, Surya

Nepal

Jha, Gulshan

Nepal

Bohara, Deepak

Nepal

Chandra, Akash

Bhandari, Subash

Nepal

Dumre, Deepak

Nepal

Kumal, Arjun

Nepal

Kandel, Dipesh

Nepal

Dhami, Hemanta

Nepal

Khanal, Dev

Nepal

KC, Bishal Bikram

Nepal

Tirpathi, Aakash

Nepal

Bohara, Milan

Nepal

Rangu Thapa Magar, Uttam

Nepal

Sharaf, Pawan

Nepal

Tripathi, Aakash

Nepal

Bohara, Dipak

Nepal

Bhandari, Tilak

Nepal

Chand, Aakash

Nepal

Rawal, Bipin

Nepal

Dhakal, Sagar

Nepal

Yadav, Santosh

Nepal

Patel, Sahil

Nepal

Yadav, Niraj

Nepal

Bhatta, Naren

Nepal

Biswakarma, Roshan

Nepal

Tiwari, Abhiskeh

Nepal

Sharma, Bipin

Nepal

Mandal, Dayanand

Nepal

Shrestha, Cibrin

India

Mishra, Amar

India

Dhami, Ashish

India

Poudel, Aprajit

Nepal

Sonar, Dhrub

Nepal

Khatri, Yuvraj

Nepal

Sonar, Darsh

Nepal

Ali, Dilsad

Nepal

Dhami, Ashok

Nepal

Sharma, Bipin

Nepal

Bam, Lokesh

Nepal

Ram, Chandan

Khatri, Yubaraj

Luhar, Aashish

Nepal

Chhetri, Vansh

Nepal

Kshetri, Nischal

Nepal

Nitesh Kumar Patel