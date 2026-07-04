Puneri Bappa Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Puneri Bappa

Gaikwad, Ruturaj

India

Ansari, Azhar

India

Kore, Prashant

India

Shah, Pavan Hukum

India

Kshirsagar, Yash

India

Shidhaye, Advay

United Arab Emirates

Borude, Ajay

India

Jamale, Sohan Kishore

India

Shinde, Suraj

India

Chougalle, Vaibhav

India

Bhosale, Sachin

India

Damle, Rohan

India

Hardikar, Shubhankar

Waghsare, Roshan

India

Salvi, Piyush

India

Daware, Aditya

India

Dighe, Saurabh

Dighe, Saish

Jadhav, Abhimanyu

India

Nimbalkar, Shripad

India

Sanghvi, Harsh

India

Navande, Bhushan

Dixit, Kunsh

Oswal, Harsh

Sumbe, Rushikesh

Botara, Adharsh

India

Shaikh, Naushad

India

Autade, Sahil

India

Trunkwala, Murtaza

India

Dhumal, Nikit

India

Nahar, Yash

India

Kothari, Shubham

India

Taiswal, Shubham Dharamsingh

India

Jadhav, Yash

Twari, Abhinav

Gaikwad, Ruturaj (SRL)

Choughule, Vaibhav

Shah, Pawan

Bothara, Adarsh

Ghosh, Ramakrishna

India