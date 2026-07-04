Switzerland Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Switzerland

Gnanasekaram, Muralitharan

Switzerland

Stanikzai, Malyar

Switzerland

Thirnavukarasu, Yasotharan

Switzerland

Stanikzai, Jamal

Switzerland

Stanikzai, Naim

Stanikzai, Raihan

Switzerland

Ahmad, Hassan

Italy

Nazir, Faheem

Switzerland

Ahmadi, Noorkhan

Switzerland

Vinod, Arjun

Switzerland

Vinod, Ashwin

Switzerland

Mahmood, Osama

Switzerland

Mahmood, Asad

Switzerland

Shinvari, Izhar

Afghanistan

Mahmood, Nasir

Switzerland

Fletcher, Kenardo

Switzerland

Lakkaraju, Asvin

Kumar, Nalinambika

Switzerland

Nayyer, Ali

Switzerland

Rana, Abdullah

Switzerland

Niazi, Khalid

Pakistan

Zahir, Abdullah

Henderson, Nicolas

Panguluri, Somasankar

Switzerland

Tarakhil, Sahil

Lal, Ankush

Ahmadzai, Musa

Thanabalasingham, Tharanitharan

Switzerland

Nazir, Azeem

Cupido, Grant

Haque, Muhammad Idrees ul

Switzerland

Mehmood, Anser

Ahmadzai, Numan

Narayanan, Sathya

Sinh, Jai

Switzerland

Andrews, Aidan

Ahmad, Bashir

Switzerland

Kumar, Aneesh

Switzerland

Sarwari, Sheraz

Switzerland

Diyon, Johnson

Switzerland

Deshan, Harsha

Switzerland

Izhar Hussain

Switzerland

Jai Tiwari

Switzerland

Hussain, Tanveer