Follow us
Gnanasekaram, Muralitharan
Switzerland
Stanikzai, Malyar
Thirnavukarasu, Yasotharan
Stanikzai, Jamal
Stanikzai, Naim
Stanikzai, Raihan
Ahmad, Hassan
Italy
Nazir, Faheem
Ahmadi, Noorkhan
Vinod, Arjun
Vinod, Ashwin
Mahmood, Osama
Mahmood, Asad
Shinvari, Izhar
Afghanistan
Mahmood, Nasir
Fletcher, Kenardo
Lakkaraju, Asvin
Kumar, Nalinambika
Nayyer, Ali
Rana, Abdullah
Niazi, Khalid
Pakistan
Zahir, Abdullah
Henderson, Nicolas
Panguluri, Somasankar
Tarakhil, Sahil
Lal, Ankush
Ahmadzai, Musa
Thanabalasingham, Tharanitharan
Nazir, Azeem
Cupido, Grant
Haque, Muhammad Idrees ul
Mehmood, Anser
Ahmadzai, Numan
Narayanan, Sathya
Sinh, Jai
Andrews, Aidan
Ahmad, Bashir
Kumar, Aneesh
Sarwari, Sheraz
Diyon, Johnson
Deshan, Harsha
Izhar Hussain
Jai Tiwari
Hussain, Tanveer