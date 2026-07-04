Zimbabwe Academy Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Zimbabwe Academy

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Tsiga, Tafadzwa

Zimbabwe

Chataira, Takudzwa Zivanai

Zimbabwe

Kaia, Roy

Zimbabwe

Makoni, Tanunurwa

Zimbabwe

Naqvi, Antum

Zimbabwe

Chirwa, Victor

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Chivanga, Tanaka

Zimbabwe

Masekesa, Vincent

Zimbabwe

Shungu, Mashford

Zimbabwe

Tinotenda Tinashe Maphosa

Zimbabwe

Hlabangana, Nathaniel Tadiwanashe

Zimbabwe

Kamwemba, Ryan Takunda

Zimbabwe

Taruvinga, Panashe

Zimbabwe

Patel, Ronak

Zimbabwe

Sunguro, Brandon

Zimbabwe

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Kamuriwo, Anesu Henty

Zimbabwe

Simbi, Ryan Clayton

Zimbabwe

Mazvitorera, Shelton

Zimbabwe

Muradzi, Kupakwashe

Zimbabwe

Blignaut, Kian

Zimbabwe

Senzere, Brendon

Zimbabwe

Mazai, Panashe

Zimbabwe

Chimugoro, Tatenda

Zimbabwe

Mudzengerere, Simbarashe

Zimbabwe

Ndiweni, Brandon

Zimbabwe

Blignut, Michael

Zimbabwe

Chiwaula, Leeroy

Zimbabwe

Mutumwa, Nawej

Zimbabwe

Moyo, Ryan

Zimbabwe

Muyambo, Samuel

Zimbabwe

Chimusoro, Munashe

Zimbabwe

Mufandauya, Ashley

Zimbabwe

Zata, Munashe

South africa

Madhidhi, Webster

Zimbabwe