Tafadzwa Emmanuel Tsiga

Tafadzwa Emmanuel Tsiga

wicket keeper

Full name:Tafadzwa Emmanuel Tsiga
Nationality:Zimbabwe
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Southern Rocks

Zimbabwe

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches2363714
Innings0120
Overs01.04.20
Balls----
Maidens0000
Runs010190
Wickets0020
Avg009.50
SR00130
Eco0104.380
BB0020
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches2363714
Innings4583712
Not outs1644
Runs281367822155
Balls Faced11028721220133
Avg9.3326.2824.919.37
SR25.4547.5967.37116.54
Fours31748014
Fifties0940
Sixies010132
Highest241246746
Hundreds0100

Tafadzwa Emmanuel Tsiga Schedule & Results

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