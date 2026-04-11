Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
wicket keeper
|Full name:
|Tafadzwa Emmanuel Tsiga
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|36
|37
|14
|Innings
|0
|1
|2
|0
|Overs
|0
|1.0
|4.2
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|10
|19
|0
|Wickets
|0
|0
|2
|0
|Avg
|0
|0
|9.5
|0
|SR
|0
|0
|13
|0
|Eco
|0
|10
|4.38
|0
|BB
|0
|0
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|36
|37
|14
|Innings
|4
|58
|37
|12
|Not outs
|1
|6
|4
|4
|Runs
|28
|1367
|822
|155
|Balls Faced
|110
|2872
|1220
|133
|Avg
|9.33
|26.28
|24.9
|19.37
|SR
|25.45
|47.59
|67.37
|116.54
|Fours
|3
|174
|80
|14
|Fifties
|0
|9
|4
|0
|Sixies
|0
|10
|13
|2
|Highest
|24
|124
|67
|46
|Hundreds
|0
|1
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230