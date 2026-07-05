Tanaka Chivanga

Tanaka Chivanga

bowler

Full name:Tanaka Chivanga
Nationality:Zimbabwe

Teams

2026 Teams

Eagles

Zimbabwe

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches153202921
Innings153322820
Overs14.036.26.3387.1206.063.0
Balls------
Maidens0006290
Runs591977013911189550
Wickets030613523
Avg065.66022.833.9723.91
SR072.66038.0835.3116.43
Eco4.215.4210.763.595.778.73
BB010765
4w000410
5w000411
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches153202921
Innings240261910
Not outs120467
Runs911026612167
Balls Faced1216040015045
Avg95.5012.099.322.33
SR7568.75066.580.66148.88
Fours02033106
Fifties000200
Sixies100953
Highest660691832
Hundreds000000

Another Players

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