Tanaka Chivanga
bowler
|Full name:
|Tanaka Chivanga
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|5
|3
|20
|29
|21
|Innings
|1
|5
|3
|32
|28
|20
|Overs
|14.0
|36.2
|6.3
|387.1
|206.0
|63.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|62
|9
|0
|Runs
|59
|197
|70
|1391
|1189
|550
|Wickets
|0
|3
|0
|61
|35
|23
|Avg
|0
|65.66
|0
|22.8
|33.97
|23.91
|SR
|0
|72.66
|0
|38.08
|35.31
|16.43
|Eco
|4.21
|5.42
|10.76
|3.59
|5.77
|8.73
|BB
|0
|1
|0
|7
|6
|5
|4w
|0
|0
|0
|4
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|4
|1
|1
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|5
|3
|20
|29
|21
|Innings
|2
|4
|0
|26
|19
|10
|Not outs
|1
|2
|0
|4
|6
|7
|Runs
|9
|11
|0
|266
|121
|67
|Balls Faced
|12
|16
|0
|400
|150
|45
|Avg
|9
|5.5
|0
|12.09
|9.3
|22.33
|SR
|75
|68.75
|0
|66.5
|80.66
|148.88
|Fours
|0
|2
|0
|33
|10
|6
|Fifties
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|9
|5
|3
|Highest
|6
|6
|0
|69
|18
|32
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0
|0