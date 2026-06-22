Thippa Reddy

T20 Maharaja Trophy
Mysore Warriors vs Hubli Tigers
T20 Maharaja Trophy
MYW
161
HUT
162
Hubli Tigers vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
HUT
178
SHI
220
Hubli Tigers vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
HUT
119
GUL
120
Bengaluru Blasters vs Hubli Tigers
T20 Maharaja Trophy
BBL
203
HUT
201
Hubli Tigers vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
HUT
197
BBL
200
Shivamogga Yodhas vs Hubli Tigers
T20 Maharaja Trophy
SHI
207
HUT
169
Hubli Tigers vs Coastal Kings Mangaluru
T20 Maharaja Trophy
HUT
COA