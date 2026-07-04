Tiaan van Vuuren

Tiaan van Vuuren

all rounder

Full name:Tiaan van Vuuren
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Knights

Mi Cape Town

Pretoria Capitals

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches121312
Innings181312
Overs215.591.336.5
Balls---
Maidens3630
Runs750535339
Wickets22165
Avg34.0933.4367.8
SR58.8634.3144.2
Eco3.475.849.2
BB532
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches121312
Innings16119
Not outs546
Runs24016766
Balls Faced60719237
Avg21.8123.8522
SR39.5386.97178.37
Fours33123
Fifties000
Sixies235
Highest444730
Hundreds000

Another Players

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Whitehead, Sean

Whitehead, Sean

Pienaar, Obus

Pienaar, Obus

Bosch, Eathan

Bosch, Eathan

Bosch, Clayton Gregory

Bosch, Clayton Gregory

Potgieter, Delano

Potgieter, Delano

Kleinveldt, Matthew

Kleinveldt, Matthew

Botha, Patrick

Botha, Patrick

Hendricks, Beuran

Hendricks, Beuran