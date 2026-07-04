Tiaan van Vuuren
all rounder
|Full name:
|Tiaan van Vuuren
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|13
|12
|Innings
|18
|13
|12
|Overs
|215.5
|91.3
|36.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|36
|3
|0
|Runs
|750
|535
|339
|Wickets
|22
|16
|5
|Avg
|34.09
|33.43
|67.8
|SR
|58.86
|34.31
|44.2
|Eco
|3.47
|5.84
|9.2
|BB
|5
|3
|2
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|13
|12
|Innings
|16
|11
|9
|Not outs
|5
|4
|6
|Runs
|240
|167
|66
|Balls Faced
|607
|192
|37
|Avg
|21.81
|23.85
|22
|SR
|39.53
|86.97
|178.37
|Fours
|33
|12
|3
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|3
|5
|Highest
|44
|47
|30
|Hundreds
|0
|0
|0