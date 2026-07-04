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Yadav, Vibhor
Singh, Baljit
Italy
Singh, Jaspreet
Lal, Sonu
Qureshi, Raheem
Shahzad, Khurram
Shikoh, Dara
Banga, Rakesh Kumar
Singh, Daljit
Singh, Mandeep
Singh, Gurwinder
Singh, Kamaljit
Sudida, Pramod Kumar
Mazher, Zain
Javaid, Ahtasham
Ram, Satwinder
Ahmad, Hassan
Nazir, Faheem
Switzerland
Ahmed, Hasnat
Zaman, Rizwan uz
Singh, Sukhwinder
India
Ahmad, Waseem
Ali, Suleman
Rizwan, Muhammad
Pakistan
Farid, Ghulam
Rukhsar, Ahmed
Ali, Hasan
Ishtiaq, Humza
Nawaz, Shahrukh
Tanveer, Rizwan
Baig, Umair
Singh, Jaspinder
Shabbir, Faisal
Tanveer, Asad
Usman, Usama Muhammad
Siyar, Waqas
Baig, Mirza Farhan
Ghulam, Mustafa
Mohammad, Rizwan
Masood, Shahbaz
Muhammad, Shahzad
Ali, Sadat
Sikandar, Waleed
Singh, Kuljinder
Arslan, Muhammad
Muhammad, Adnan
Ali, Zain
Muzaffar, Usama
Muzaffar, Musharraf
Sunil, Ram
Hardeep, Ram
Azan, Babar
Afzal, Hamad
Munshi, Isra
Bangladesh
Qureshi, Muhammad Qasim
Jaspal, Ram
Warraich, Hamid
Singh, Gurjit
Hossain, Rayhan Ibna
Singh, Ravinder
Singh, Hardev
Singh, Hardeep
Kumar, Vijay
Kumar, Parveen
Singh, Anmol
Kumar, Ajay
Kumar, Jasvir
Bangar, Bharti
Lal, Monu
Singh, Ranjot
Hardeep, Singh
Singh, Amninder
Kumar, Arvind
Mohammad Nawaz, Bilal Hamid
Ullah, Atta
Javaid, Usman
Shaikh, Irfan
Sharif, Amir
Bilal, Hussain
Amjad, Shoaib
Ali, Haider
Hussain, Cheema Zahud
Ali, Asim
Sarwar, Cheema Shahzad
Hassan, Taseer
Mahash, Javed
Sikandar, Abbas
Naqvi, Syed Zain Abbas
Imran, Muhammad
Jamil, Hassan
Kamran, Muhammad
Bilal, Sarwar
Amjad, Luqman
Ali, Shoaib
Singh, Jaswinder
Singh, Simranjit
Singh, Sarbjit
Singh, Harmanjeet
Singh, Jagmeet
Singh, Jaipal
Singh, Jagjit
Kumar, Vikas
Ali, Noman
Singh, Lakhvir
Muhammad, Shafique
Singh, Manjeet
Singh, Harmanpreetpal
Javaid, Farhan
Tahir, Rizwan
Fraz, Raza
Habib, Ullah
Singh, Inderjit
Singh, Kanwaljot
Soumitra
Lal, Kuldeep
Spain
Munir, Usama
Australia
Ahmed, Shazad
Afzal, Mohammad
Khan, Ateeq
Ali, Farhad
Safi, Ahmadullah
Abdul, Haseeb
Ali, Adnan
Ahmad, Naeem
Singh, Bachittar
Ali, Zahid
Mehmood, Nasir
Saad, Hamza
Siddiq, Rizwan
Rahman, Habib ul
Asif, Mushtaq
Khizar, Muhammad Suqrat
Ahmed, Fiaz
Kashif, Mushtaq
Ali, Hamza
Charith, Ashan
Sri Lanka
Dinuka, Geekiyanage Perera Shehan
Priyadarshana, Nileththi Silva Roshan
Senewirathna, Gallath Ralalage Ravindu Thilanka
Kumara, Kudamaduwage Thushara Sanjeewa
Ali, Noman Irfan
Silva, Gayan Amila
Heshan, Hitina Maluwage Tharidu
Suresh, Yommerengna Simon Hewage Silva
Silva, Aruma Hennadige Trishan Nimesh
Divyanja, Nanayakkara Wasan Masa Achachige Sasidu
Perera, Edirisinghe Arachchige Shihan Pathum
Sadeeth, Varadharajah
Jayakody, Jayakody Mohotti Appuhamilage Ishan Shamila
Fernando, Arshakulasuriya Hirun Hanshitha
Jayasekara, Stephen
Nishanka, Dineth
Cristian, Alex
Muhammad, Fahad
Hussain, Babar
Khan, Imad
Chaudhary, Naveed
Sajjad, Qulb
Hammad, Ranjah Hassan
Islam, Ali Raza
Naveed, Imran
Akbar, Ahsan
Hussain, Naseer
Nawaz, Dullu Yasir
Muhammaad, Javed
Khan, Bashar
Naveed, Hassan
Islam, Shehzad
Ullah, Ihsan
Khan, Farooq
Amjad, Owais
Mudassar, Riaz
Asghar, Muhammad
Ali, Sadaqat
Raza, Atif Saleem
Singh, Gurpreet
Singh, Lovepreet
Asghar, Awais
Asghar, Muhammad Waseem
Ashiq, Awais
Hussain, Kamran
Arshad, Usman
Arshad, Ali Saqib
Tahir, Hassan
Razzaq, Qamar
Ahmed, Zaheer
Asghar, Muhammad Masood
Karzai, Maroofkhel
Sagheer, Hamza
Ahmed, Jawad
Adeel, Ahmed
Khalid, Tazeem
Bilal, Saeed
Muhammad, Adeel Chaudhry
Baig, Mirza
Ramzan, Nasir
Singh, Rajmani
Haider, Nalain
Javed, Mehmoor
Shekhawat, Deependra
Afzal, Sheraz
Afzal, Jabrar
Singh, Sukhraj
Singh, Harkamal
Rehman, Attiq
Hossain, Shishir
Ali, Sufian
Singh, Manjinder
Aslam, Khawar
Ahmed, Mehboob
Singh, Amandeep
Singh, Kuldip
Abdullah, Abdullah
Gulzar, Azeem
Singh, Bunty
Vashi, Yuvrajsinh Mahendrasinh
Akram, Ahsan