ECS Italy, Milan Cricket Tournament Players

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ECS Italy, Milan

Yadav, Vibhor

Singh, Baljit

Italy

Singh, Jaspreet

Italy

Lal, Sonu

Qureshi, Raheem

Shahzad, Khurram

Shikoh, Dara

Banga, Rakesh Kumar

Singh, Daljit

Singh, Mandeep

Singh, Gurwinder

Singh, Kamaljit

Sudida, Pramod Kumar

Mazher, Zain

Javaid, Ahtasham

Ram, Satwinder

Ahmad, Hassan

Italy

Nazir, Faheem

Switzerland

Ahmed, Hasnat

Italy

Zaman, Rizwan uz

Singh, Sukhwinder

India

Ahmad, Waseem

Ali, Suleman

Italy

Rizwan, Muhammad

Pakistan

Farid, Ghulam

Rukhsar, Ahmed

Ali, Hasan

Italy

Ishtiaq, Humza

Nawaz, Shahrukh

Tanveer, Rizwan

Baig, Umair

Singh, Jaspinder

India

Shabbir, Faisal

India

Tanveer, Asad

Pakistan

Usman, Usama Muhammad

Siyar, Waqas

Baig, Mirza Farhan

Ghulam, Mustafa

Pakistan

Mohammad, Rizwan

Masood, Shahbaz

Muhammad, Shahzad

Ali, Sadat

Sikandar, Waleed

Singh, Kuljinder

Arslan, Muhammad

Muhammad, Adnan

Ali, Zain

Italy

Muzaffar, Usama

Pakistan

Muzaffar, Musharraf

Sunil, Ram

Hardeep, Ram

Azan, Babar

Afzal, Hamad

Munshi, Isra

Bangladesh

Singh, Sukhwinder

Qureshi, Muhammad Qasim

Italy

Jaspal, Ram

Warraich, Hamid

Singh, Gurjit

Hossain, Rayhan Ibna

Singh, Ravinder

Singh, Hardev

Singh, Hardeep

Kumar, Vijay

Kumar, Parveen

Singh, Anmol

Kumar, Ajay

Kumar, Jasvir

Bangar, Bharti

Lal, Monu

Singh, Ranjot

Hardeep, Singh

India

Singh, Amninder

India

Kumar, Arvind

Mohammad Nawaz, Bilal Hamid

Ullah, Atta

Javaid, Usman

Shaikh, Irfan

Sharif, Amir

Pakistan

Bilal, Hussain

Amjad, Shoaib

Ali, Haider

Hussain, Cheema Zahud

Ali, Asim

Sarwar, Cheema Shahzad

Hassan, Taseer

Mahash, Javed

Sikandar, Abbas

Naqvi, Syed Zain Abbas

Italy

Imran, Muhammad

Jamil, Hassan

Kamran, Muhammad

Bilal, Sarwar

Amjad, Luqman

Ali, Shoaib

Singh, Jaswinder

India

Singh, Simranjit

Italy

Singh, Sarbjit

India

Singh, Harmanjeet

Singh, Jagmeet

Italy

Singh, Jaipal

India

Singh, Jagjit

Italy

Kumar, Vikas

Ali, Noman

Singh, Lakhvir

Muhammad, Shafique

Singh, Manjeet

Singh, Harmanpreetpal

Javaid, Farhan

Pakistan

Tahir, Rizwan

Fraz, Raza

Habib, Ullah

Singh, Inderjit

Singh, Kanwaljot

India

Soumitra

Lal, Kuldeep

Spain

Munir, Usama

Australia

Ahmed, Shazad

Afzal, Mohammad

Khan, Ateeq

Ali, Farhad

Safi, Ahmadullah

Abdul, Haseeb

Italy

Ali, Adnan

Ahmad, Naeem

Italy

Singh, Bachittar

Italy

Ali, Zahid

Italy

Mehmood, Nasir

Pakistan

Saad, Hamza

Italy

Siddiq, Rizwan

Rahman, Habib ul

Asif, Mushtaq

Khizar, Muhammad Suqrat

Ahmed, Fiaz

Kashif, Mushtaq

Ali, Hamza

Charith, Ashan

Sri Lanka

Dinuka, Geekiyanage Perera Shehan

Sri Lanka

Priyadarshana, Nileththi Silva Roshan

Senewirathna, Gallath Ralalage Ravindu Thilanka

Sri Lanka

Kumara, Kudamaduwage Thushara Sanjeewa

Ali, Noman Irfan

Silva, Gayan Amila

Sri Lanka

Heshan, Hitina Maluwage Tharidu

Suresh, Yommerengna Simon Hewage Silva

Silva, Aruma Hennadige Trishan Nimesh

Sri Lanka

Divyanja, Nanayakkara Wasan Masa Achachige Sasidu

Perera, Edirisinghe Arachchige Shihan Pathum

Sadeeth, Varadharajah

Jayakody, Jayakody Mohotti Appuhamilage Ishan Shamila

Fernando, Arshakulasuriya Hirun Hanshitha

Jayasekara, Stephen

Nishanka, Dineth

Cristian, Alex

Muhammad, Fahad

Hussain, Babar

Khan, Imad

Chaudhary, Naveed

Sajjad, Qulb

Pakistan

Hammad, Ranjah Hassan

Islam, Ali Raza

Naveed, Imran

Akbar, Ahsan

Hussain, Naseer

Nawaz, Dullu Yasir

Pakistan

Muhammaad, Javed

Khan, Bashar

Pakistan

Naveed, Hassan

Islam, Shehzad

Ullah, Ihsan

Khan, Farooq

Amjad, Owais

Mudassar, Riaz

Asghar, Muhammad

Italy

Ali, Sadaqat

Pakistan

Raza, Atif Saleem

Pakistan

Singh, Gurpreet

Italy

Arslan, Muhammad

Singh, Lovepreet

Italy

Asghar, Awais

Italy

Asghar, Muhammad Waseem

Italy

Ashiq, Awais

Hussain, Kamran

Italy

Arshad, Usman

Italy

Arshad, Ali Saqib

Italy

Tahir, Hassan

Razzaq, Qamar

Pakistan

Ahmed, Zaheer

Italy

Asghar, Muhammad Masood

Italy

Karzai, Maroofkhel

Sagheer, Hamza

Ahmed, Jawad

Pakistan

Adeel, Ahmed

Pakistan

Khalid, Tazeem

Bilal, Saeed

Muhammad, Adeel Chaudhry

Pakistan

Baig, Mirza

Pakistan

Ramzan, Nasir

Singh, Rajmani

Singh, Lovepreet

Haider, Nalain

Italy

Javed, Mehmoor

Pakistan

Shekhawat, Deependra

India

Afzal, Sheraz

Italy

Afzal, Jabrar

Italy

Singh, Sukhraj

Singh, Harkamal

India

Rehman, Attiq

Pakistan

Hossain, Shishir

Ali, Sufian

Singh, Manjinder

Aslam, Khawar

Ahmed, Mehboob

Singh, Amandeep

Singh, Kuldip

Abdullah, Abdullah

Gulzar, Azeem

Singh, Bunty

Vashi, Yuvrajsinh Mahendrasinh

Akram, Ahsan