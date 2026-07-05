T10 ECS Germany Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T10 ECS Germany

Ahmadzai, Abdul majeed

Singh, Harmanjot

Germany

Ahmadi, Ghulam

Germany

Basir, Abdul

Afghanistan

Surendra, Prasad

India

Hossain, Md Uzzal

Mobarak, Hossain

Bangladesh

Day, Tamaljit

India

Islam, Foqrul

Hassan, Murtaza

Bane, Swapnil

Lodhi, Hasan Khan

Singana, Munireddy

Modak, Subir

Khan, Muhammad Usman

Sikandar, Rashid

Israr, Danial

Gunasekar, Dinesh Kumar

Uddin, Azim

Hasan, Mir Mohammad Badrul

Rahman, Md Arifur

Patil, Shubham

India

Chintanippu, Sandan

India

Muhammed, Musthafa

India

Patil, Vaibhav

India

Prakash, Likith Kailas

India

Gokani, Swapnil

India

Aashish

India

Adil, Arshad

Afghanistan

Ahmed, Dildar

Pakistan

Viswanathan, Mughil

India

Hiremath, Satish

India

Rajendran, Siva

India

Aluzai, Ehsanullah

Afghanistan

Aluzai, Jan

Samuel, Steve

India

Ramadoss, Mohanraj

India

Sureshkumar, Sudheeh

India

Lakshminarayana, Venkatesh

Purgunan, Gokkul Raj Varatharajulu

Suddhapalli, Siva Rama Tejasvi

Mahalingappa, Ullas Gowdihalli

Deyashi, Suman

Aman, Sharukh

Hooda, Parveen

Sasthankuttypillai, Nirmal

shah, Dhruvil Dhavalbhai

Kulkarni, Ameya Shridhar

Asim, Muhammad

Budati, Vinod Reddy

India

Gulzai, Shafiq

Afghanistan

Sethi, Sahil

India

Patel, Harikrushna

India

Vivek Rao, Jeevangekar Sai

India

Jogi, Rakesh

India

Podishetti, Ranadheer

India

Choudary Movva, Rahul

India

Krishna Kumar, Budireddy

India

Billimoria, Farhad Bomi

Germany

Bhavsar, Om

Tharla, Harshavardhan Reddy

Kanumuri, Venkata Subba Raju

Pothanchery, Rahul

Kohli, Jaskaran Singh

Gandhi, Het Jayesh

Alli, Karthik

Sankaramanchi, Krishna Chaitanya

Usmani, Bilal

Afghanistan

Talib, Abas

Afghanistan

Rokhan, Ahmadzai

Afghanistan

Daulatzai, Abdullah

Afghanistan

Shinware, Naeem

Afghanistan

Molakkel, Matiullah

Afghanistan

Khan, Rafi

Afghanistan

Sharifi, Ehsanullah

Afghanistan

Ahmadi, Zaker

Afghanistan

Shaikh, Muhammad Hamza

Pakistan

Molakkel, Ismail

Afghanistan

hafeez, Rameez

Pakistan

Naseri, Reshad Ahmad

Hamdard, Zalmei

Samiullah, Rahimzai

Sanjay, Jain Kamal

Abubakar, Muhammad

Momand, Hamid

Tanha, Addul

Ahmadi, Abdul

Unnithan, Rohit Rajan

India

Nagathankandy, Arjun

India

Thomas, Manu

India

Varghese, Juno

India

Thomas, Alphin

Kandasay, Sathiskannan Palani

Jacob, Jibi

Salam, Muhammed Ajmal

Sadasivan, Amal Siva Mundakkal

Jerry, Niroson Jero

Poulose, Antony

Viswambharan, Vishnu Madathumpadikal

James, Smith

Ravindran, Rishwanth

Rahul, Rajath

Panicker, Jijin Saju

Joy, Jesto

Rajeev, Deepumon

James, Canu Jude

Sadanandan, Akhil

John, Albin

Kataria, Sagar

Germany

Gill, Saddam

Pakistan

Zafar, Awais

Germany

Singh, Karan Veer

India

Parab, Makarand

India

CS, Mani

India

Marripeddi, Vimal

India

Kaduskar, Gaurav

India

Anantharam, Abhilash

India

Kraiger, Nicholas

New Zealand

Abbas Bukhari, Muhammad Imran

Germany

Wakeel Ahmad, Ata Ul

Pakistan

Lal, Sahil

India

Niazai, Parveez

Long, Thomas Karim Richard

Mukherjee, Chirag Singh

Vashisht, Jatinder Kumar

Patwari, Niraj Anil

Balasubramaniyan, Eshan Aditya

Chandnani, Kapil

Germany

kamboj, Sandeep

Germany

Grover, Rahul

Germany

Yousefzai, Mustafa Khan

Germany

Chakankar, Vivek Nandkumar

Germany

Rajput, Azam Ali

Germany

Rasool, Gulzar

Germany

Zadran, Belal

Germany

Tariq, Almas

Patil, Ganesh

Germany

Vikas, Manjunatha

India

Kumar, Sachin

India

Shanku, Bhowmick

Khan, Shahrukh

Germany

Patel, Gaurav

India

Patil, Karan Suryakant

India

Ishtiaq, Muhammad

Rahul, Akkineni Ashwini

Laila, Kannan Udayabhanu Pillai

Omid, Mohammadi

Devaruppula, Manideep

Hakimi, Aminullah

Alias, Albin

Riaz, Danial

Mamillapalli, Gangadhar

Safi, Akmal

Annadata, Achyuth

Goyal, Sanish

Germany

Virk, Waqas

Germany

Jan, Saad Ali

Germany

Singh, Janpreet

Germany

Reddy, Arjun

India

Singh, Gurpreet

India

Himansh, Himanshu

India

Krishnatrey, Sourabh

India

Ahmed Ayan, Waleed

Germany

Savaj, Darshak

India

Dan, Anirban

India

Mehta, Varun

Ganesan, Barathvaaj

Ravi, Bharath Chakravarthy

Navadia, Dixit

Latif, Ehsan

Germany

Haider, Zamir

Pakistan

Rehman, Asim

Pakistan

Hadi, Muhammad Usman

Germany

Mahmood, Zahid

Pakistan

Sahi, Zeeshan

Germany

Aslam, Waleed

Germany

Miirza, Andi

Germany

Hussain, Bilal

Pakistan

Raza, Amar

Pakistan

Shahbaz, Muhammad

Pakistan

Asif, Sayed Mohammad

Pakistan

Khan, Talal

Ali, Shahid

Pakistan

Arif, Usman

Raza, Rehman

Zafar, Mohamd

Rashid, Qasim

Sharma, Kartik

Hassan, Abbas

Virvani, Kumar Laxmandas

Ali, Dilawar

Shahzad, Balawal

Soraganvi, Varun

India

Stanikzai, Abdulsamad

Germany

Ajikumar, Ananthu

India

Manoharan, Gopinath

India

Chougale, Akash

India

Reddy, Sahith

India

Shivalingegowda, Sandeep

India

Amarkheal, Saeedullah

Afghanistan

Sahni, Abhishek

India

Mohammad, Gulkhan Niaz

Afghanistan

Ebadullah, Momand

Afghanistan

Singh, Dhanju Amrit Pal

India

Adiraju, Anurag

India

Udayan, Sangeeth

India

Nambusubramaniyan, Saranraj

India

Suleman, Muhammad

Pakistan

Raju, Eldhose

Aminullah, Sahil

Yarravarapu, Yashwanth Sai

Vincent, Willis Francis

Gulamidean, Meaikeal

Jalalzai, Edrees

Granagha, Alikhil

Panchal, Abhi Mayank

India

Shankarappa, Amar Doddayachenahalli

India

Mukku, Vasu Dev

India

Shetty, Ketan

India

Veeravasarappu, Chandu Nagasai

India

Narisetty, Anvesh

Kandhasamy, Arun Kumar

India

Somepalli, Sriteja

Vanukuri, Ravi Kishore

India

Javvaji, Akhil

India