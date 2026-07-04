U19 Test Series Sri Lanka vs West Indies Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

U19 Test Series Sri Lanka vs West Indies

Tharupathi, Malsha

Sri Lanka

Kalupahana, Dinura

Sri Lanka

Jayawardene, Sineth

Sri Lanka

Kumara, Vishwa

Sri Lanka

Rajapakse, Vishwa

Sanketh, Garuka

Sri Lanka

Jayasundara, Hiran

Sri Lanka

Halambage, Vishen

Sri Lanka

Thewmika, Vihas

Sri Lanka

Anderson, Dane

Edward, Nathan

Trinidad and Tobago

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Joseph, Divonie

Pascal, Stephan

Abeywickramasingha, Diniru

Sri Lanka

Waduge, Supun

Fernando, Janith

Wimaladharma, Tharana

Silva, Ravishan Nethsara de

Sri Lanka

Shanmuganathan, Sharujan

Sri Lanka

Perera, Sanchitha Ruvishan

Sri Lanka

Gamage, Rusanda Sanjula

Sri Lanka

Perera, Pulindu

Sri Lanka

Edward, Tarrique

Thorne, Isai

Johnson, Jordan

Deshawne, James

Weir, Adrian

Wedderburn, Steve

Redwood, Tamarie

Jamaica

Edwards, Reon

Dorne, Joshua

Dindya, Mavendra

Malitha, Pathum

Jayawardena, Sadeesh

Sri Lanka

Piyumal, Kaveesha