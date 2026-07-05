Garuka Sanketh

Garuka Sanketh

bowler

Full name:Garuka Sanketh
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Colombo Kaps

Sri Lanka

Garuka Sanketh Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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