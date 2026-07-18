Sharujan Shanmuganathan

T20 Lanka Premier League
Colombo Kaps vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
COL
189
GAL
191
Kandy Royals vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
KAN
179
COL
182
Jaffna Kings vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
JAF
179
COL
174
Colombo Kaps vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
COL
KAN
Kandy Royals vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
KAN
169
COL
192
Dambulla Sixers vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
DAM
176
COL
197
Jaffna Kings vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
JAF
202
COL
183
Colombo Kaps vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
COL
177
DAM
174
Colombo Kaps vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
COL
188
GAL
201
Colombo Kaps vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
COL
203
KAN
135
Galle Gallants vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
GAL
177
COL
176