Sharujan Shanmuganathan

Sharujan Shanmuganathan

wicket keeper

Full name:Sharujan Shanmuganathan
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Colombo Kaps

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueFirst class
Matches1
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueFirst class
Matches1
Innings1
Not outs0
Runs8
Balls Faced27
Avg8
SR29.62
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest8
Hundreds0

Sharujan Shanmuganathan Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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