Rusanda Sanjula Gamage

Rusanda Sanjula Gamage

batsman

Full name:Rusanda Sanjula Gamage
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Sri Lanka

Rusanda Sanjula Gamage Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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