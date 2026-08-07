Mavendra Dindya

Caribbean Premier League
Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Sabina Park, Kingston
JAM
GAW
St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
GAW
Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
GAW
Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain
TKR
GAW
Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
JAM
Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
SKN
Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
ANT
Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
STL
Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
TKR
Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BTR
GAW