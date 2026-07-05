Malsha Tharupathi

Malsha Tharupathi

bowler

Full name:Malsha Tharupathi
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Galle Gallants

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches213
Innings212
Overs14.532.5
Balls--
Maidens00
Runs96203
Wickets218
Avg4811.27
SR44.510.94
Eco6.476.18
BB24
4w01
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches213
Innings27
Not outs03
Runs2757
Balls Faced2243
Avg13.514.25
SR122.72132.55
Fours13
Fifties00
Sixies25
Highest1436
Hundreds00

Malsha Tharupathi Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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