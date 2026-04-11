Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
all rounder
|Full name:
|Travor Mutsamba
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|16
|8
|Innings
|29
|16
|8
|Overs
|351.5
|96.2
|21.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|101
|10
|0
|Runs
|1022
|491
|212
|Wickets
|44
|21
|3
|Avg
|23.22
|23.38
|70.66
|SR
|47.97
|27.52
|43.33
|Eco
|2.9
|5.09
|9.78
|BB
|6
|5
|2
|4w
|3
|0
|0
|5w
|1
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|16
|8
|Innings
|21
|12
|2
|Not outs
|9
|5
|1
|Runs
|127
|90
|2
|Balls Faced
|490
|191
|4
|Avg
|10.58
|12.85
|2
|SR
|25.91
|47.12
|50
|Fours
|11
|6
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|26
|42
|1
|Hundreds
|0
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230