Travor Mutsamba

Travor Mutsamba

all rounder

Full name:Travor Mutsamba

Teams

2026 Teams

Eagles

Southern Rocks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches17168
Innings29168
Overs351.596.221.4
Balls---
Maidens101100
Runs1022491212
Wickets44213
Avg23.2223.3870.66
SR47.9727.5243.33
Eco2.95.099.78
BB652
4w300
5w110
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches17168
Innings21122
Not outs951
Runs127902
Balls Faced4901914
Avg10.5812.852
SR25.9147.1250
Fours1160
Fifties000
Sixies000
Highest26421
Hundreds000

Travor Mutsamba Schedule & Results

Another Players

Mupfudza, Rodney

Mupfudza, Rodney

Nenhunzi, Tinashe

Nenhunzi, Tinashe

Musakanda, Tarisai

Musakanda, Tarisai

Mutumbami, Richmond

Mutumbami, Richmond

Frost, Alistair

Frost, Alistair

Chataira, Takudzwa Zivanai

Chataira, Takudzwa Zivanai

Mudzinganyama, Brian

Mudzinganyama, Brian

Hondo, Dylan

Hondo, Dylan

Musoko, Cuthbert

Musoko, Cuthbert

Muzite, Blessed

Muzite, Blessed