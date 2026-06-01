Vinayak Narayan Bhoir

Vinayak Narayan Bhoir

all rounder

Full name:Vinayak Narayan Bhoir
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Aakash Tigers Mws

Mumbai

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches21
Innings41
Overs44.09.0
Balls--
Maidens110
Runs8748
Wickets20
Avg43.50
SR1320
Eco1.975.33
BB10
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches21
Innings31
Not outs00
Runs399
Balls Faced6828
Avg139
SR57.3532.14
Fours40
Fifties00
Sixies20
Highest219
Hundreds00

Vinayak Narayan Bhoir Schedule & Results

Mumbai Premier League

ResultMsc Maratha Royals vs Aakash Tigers Mws

Msc Maratha Royals vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

MSC

MSC

165

AAK

AAK

165

ResultAakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Aakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

AAK

AAK

172

EAG

EAG

171

ResultAakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers

Aakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

AAK

AAK

172

NOR

NOR

194

ResultArcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

164

AAK

AAK

171

ResultSobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws

Sobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

SOB

SOB

161

AAK

AAK

227

ResultArcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

151

AAK

AAK

150

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Tare, Aditya

Tare, Aditya

Khan, Musheer

Khan, Musheer

Jaiswal, Yashasvi

Jaiswal, Yashasvi

Pawar, Prasad

Pawar, Prasad

Rahane, Ajinkya

Rahane, Ajinkya

Bista, Jay

Bista, Jay

Dias, Royston

Dias, Royston

Kotian, Tanush

Kotian, Tanush

Ranjane, Shubham

Ranjane, Shubham