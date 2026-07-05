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T20
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Fairbreak Invitational, Women
Fairbreak Invitational, Women Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Warriors
WARR
7
5
1
1
0
10
W
W
L
W
W
Opponent
Date
Result
Match link
Falcons
FAL
16 Apr
W
WARR vs FAL T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 16.04.2023
Spirit
SPI
15 Apr
W
WARR vs SPI T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 15.04.2023
Barmy Army
BARA
09 Apr
L
BARA vs WARR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 09.04.2023
Spirit
SPI
08 Apr
W
SPI vs WARR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 08.04.2023
Falcons
FAL
07 Apr
W
FAL vs WARR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 07.04.2023
Barmy Army
BARA
7
5
2
0
0
10
W
L
W
W
W
Opponent
Date
Result
Match link
Spirit
SPI
16 Apr
W
SPI vs BARA T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 16.04.2023
Falcons
FAL
15 Apr
L
BARA vs FAL T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 15.04.2023
South Coast Sapphires
SCS
12 Apr
W
SCS vs BARA T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 12.04.2023
Warriors
WARR
09 Apr
W
BARA vs WARR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 09.04.2023
Tornadoes
TOR
08 Apr
W
BARA vs TOR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 08.04.2023
Falcons
FAL
7
4
3
0
0
8
L
W
W
W
L
Opponent
Date
Result
Match link
Warriors
WARR
16 Apr
L
WARR vs FAL T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 16.04.2023
Barmy Army
BARA
15 Apr
W
BARA vs FAL T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 15.04.2023
Spirit
SPI
12 Apr
W
SPI vs FAL T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 12.04.2023
South Coast Sapphires
SCS
11 Apr
W
SCS vs FAL T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 11.04.2023
Warriors
WARR
07 Apr
L
FAL vs WARR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 07.04.2023
Spirit
SPI
7
3
4
0
0
6
L
L
L
W
L
Opponent
Date
Result
Match link
Barmy Army
BARA
16 Apr
L
SPI vs BARA T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 16.04.2023
Warriors
WARR
15 Apr
L
WARR vs SPI T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 15.04.2023
Falcons
FAL
12 Apr
L
SPI vs FAL T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 12.04.2023
Tornadoes
TOR
11 Apr
W
SPI vs TOR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 11.04.2023
Warriors
WARR
08 Apr
L
SPI vs WARR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 08.04.2023
Tornadoes
TOR
6
1
4
1
0
2
W
L
L
L
D
Opponent
Date
Result
Match link
South Coast Sapphires
SCS
14 Apr
W
SCS vs TOR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 14.04.2023
Spirit
SPI
11 Apr
L
SPI vs TOR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 11.04.2023
South Coast Sapphires
SCS
09 Apr
L
SCS vs TOR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 09.04.2023
Barmy Army
BARA
08 Apr
L
BARA vs TOR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 08.04.2023
Warriors
WARR
05 Apr
D
TOR vs WARR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 05.04.2023
South Coast Sapphires
SCS
6
1
5
0
0
2
L
L
L
W
L
Opponent
Date
Result
Match link
Tornadoes
TOR
14 Apr
L
SCS vs TOR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 14.04.2023
Barmy Army
BARA
12 Apr
L
SCS vs BARA T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 12.04.2023
Falcons
FAL
11 Apr
L
SCS vs FAL T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 11.04.2023
Tornadoes
TOR
09 Apr
W
SCS vs TOR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 09.04.2023
Spirit
SPI
07 Apr
L
SPI vs SCS T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 07.04.2023
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