Fairbreak Invitational, Women Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Warriors
WarriorsWARR		7511010WWLWW
OpponentDateResultMatch link
Falcons
FalconsFAL		16 AprWWARR vs FAL T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 16.04.2023
Spirit
SpiritSPI		15 AprWWARR vs SPI T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 15.04.2023
Barmy Army
Barmy ArmyBARA		09 AprLBARA vs WARR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 09.04.2023
Spirit
SpiritSPI		08 AprWSPI vs WARR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 08.04.2023
Falcons
FalconsFAL		07 AprWFAL vs WARR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 07.04.2023
Barmy Army
Barmy ArmyBARA		7520010WLWWW
OpponentDateResultMatch link
Spirit
SpiritSPI		16 AprWSPI vs BARA T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 16.04.2023
Falcons
FalconsFAL		15 AprLBARA vs FAL T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 15.04.2023
South Coast Sapphires
South Coast SapphiresSCS		12 AprWSCS vs BARA T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 12.04.2023
Warriors
WarriorsWARR		09 AprWBARA vs WARR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 09.04.2023
Tornadoes
TornadoesTOR		08 AprWBARA vs TOR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 08.04.2023
Falcons
FalconsFAL		743008LWWWL
OpponentDateResultMatch link
Warriors
WarriorsWARR		16 AprLWARR vs FAL T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 16.04.2023
Barmy Army
Barmy ArmyBARA		15 AprWBARA vs FAL T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 15.04.2023
Spirit
SpiritSPI		12 AprWSPI vs FAL T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 12.04.2023
South Coast Sapphires
South Coast SapphiresSCS		11 AprWSCS vs FAL T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 11.04.2023
Warriors
WarriorsWARR		07 AprLFAL vs WARR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 07.04.2023
Spirit
SpiritSPI		734006LLLWL
OpponentDateResultMatch link
Barmy Army
Barmy ArmyBARA		16 AprLSPI vs BARA T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 16.04.2023
Warriors
WarriorsWARR		15 AprLWARR vs SPI T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 15.04.2023
Falcons
FalconsFAL		12 AprLSPI vs FAL T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 12.04.2023
Tornadoes
TornadoesTOR		11 AprWSPI vs TOR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 11.04.2023
Warriors
WarriorsWARR		08 AprLSPI vs WARR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 08.04.2023
Tornadoes
TornadoesTOR		614102WLLLD
OpponentDateResultMatch link
South Coast Sapphires
South Coast SapphiresSCS		14 AprWSCS vs TOR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 14.04.2023
Spirit
SpiritSPI		11 AprLSPI vs TOR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 11.04.2023
South Coast Sapphires
South Coast SapphiresSCS		09 AprLSCS vs TOR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 09.04.2023
Barmy Army
Barmy ArmyBARA		08 AprLBARA vs TOR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 08.04.2023
Warriors
WarriorsWARR		05 AprDTOR vs WARR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 05.04.2023
South Coast Sapphires
South Coast SapphiresSCS		615002LLLWL
OpponentDateResultMatch link
Tornadoes
TornadoesTOR		14 AprLSCS vs TOR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 14.04.2023
Barmy Army
Barmy ArmyBARA		12 AprLSCS vs BARA T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 12.04.2023
Falcons
FalconsFAL		11 AprLSCS vs FAL T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 11.04.2023
Tornadoes
TornadoesTOR		09 AprWSCS vs TOR T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 09.04.2023
Spirit
SpiritSPI		07 AprLSPI vs SCS T20 Fairbreak Invitational, Women Results Score 07.04.2023

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