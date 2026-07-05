Barmy Army

Barmy Army

Country:Australia
Country Code:AUS
Gender:Women
Name of the team:Barmy Army Women
Captain of the team:Heather Knight

Players

2023 Players

Deandra Jalisa Shakira Dottin

Barbados

Fatima Sana

Pakistan

Iqra Sahar

Hong Kong, China

Kanwardeep Keenu Gill

Hong Kong, China

Kavisha Kumari Nanayakkarewasan Egodage

United Arab Emirates

Laura Cardoso

Brazil

Laura Wolvaardt

South Africa

Lauren Winfield-Hill

England

Nigar Sultana Joty

Bangladesh

Roberta MA Moretti Avery

Rubina Chhetry Belbashi

Nepal

Ruchitha Venkatesh

Rumana Ahmed

Bangladesh

Shemaine Altia Campbelle

Guyana

Tara Norris

England

Statistics

Fairbreak Invitational, Women 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result1

Another teams

Nottinghamshire

Nottinghamshire

Delhi Capitals

Delhi Capitals

Lancashire

Lancashire

Tornadoes

Tornadoes

Mumbai Indians

Mumbai Indians

Spirit

Spirit

Rajasthan Royals

Rajasthan Royals

Gloucestershire

Gloucestershire

Derbyshire

Derbyshire

Sunrisers Hyderabad

Sunrisers Hyderabad