Barmy Army
|Country:
|Australia
|Country Code:
|AUS
|Gender:
|Women
|Name of the team:
|Barmy Army Women
|Captain of the team:
|Heather Knight
Players
2023 Players
Statistics
Fairbreak Invitational, Women 2023
|Matches Played
|0
|Won
|0
|Drawn
|0
|Lost
|0
|No result
|1
|Country:
|Australia
|Country Code:
|AUS
|Gender:
|Women
|Name of the team:
|Barmy Army Women
|Captain of the team:
|Heather Knight
2023 Players
Fairbreak Invitational, Women 2023
|Matches Played
|0
|Won
|0
|Drawn
|0
|Lost
|0
|No result
|1