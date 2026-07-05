T20 Challenger Trophy, Women Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
India A
India AIND		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Team E
Team ETEA		27 NovDTEA vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 27.11.2024
India D
India DIND		25 NovDIND vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 25.11.2024
India C
India CIND		21 NovDIND vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 21.11.2024
Team E
Team ETEA		19 NovDTEA vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 19.11.2024
India B
India BIND		17 NovDIND vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 17.11.2024
Team E
Team ETEA		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
India A
India AIND		27 NovDTEA vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 27.11.2024
India B
India BIND		25 NovDTEA vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 25.11.2024
India C
India CIND		23 NovDTEA vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 23.11.2024
India D
India DIND		21 NovDTEA vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 21.11.2024
India A
India AIND		19 NovDTEA vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 19.11.2024
India B
India BIND		400400DDDD
OpponentDateResultMatch link
Team E
Team ETEA		25 NovDTEA vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 25.11.2024
India D
India DIND		23 NovDIND vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 23.11.2024
India C
India CIND		19 NovDIND vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 19.11.2024
India A
India AIND		17 NovDIND vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 17.11.2024
India C
India CIND		400400DDDD
OpponentDateResultMatch link
Team E
Team ETEA		23 NovDTEA vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 23.11.2024
India A
India AIND		21 NovDIND vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 21.11.2024
India B
India BIND		19 NovDIND vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 19.11.2024
India D
India DIND		17 NovDIND vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 17.11.2024
India D
India DIND		400400DDDD
OpponentDateResultMatch link
India A
India AIND		25 NovDIND vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 25.11.2024
India B
India BIND		23 NovDIND vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 23.11.2024
Team E
Team ETEA		21 NovDTEA vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 21.11.2024
India C
India CIND		17 NovDIND vs IND T20 T20 Challenger Trophy, Women Results Score 17.11.2024

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