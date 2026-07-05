Cricket
Live Score
News
Points Table
Players
Teams
Stadiums
Cricket Predictions
Cricket Betting Sites
Cricket Betting Apps
Cricket Odds
Football
Live Score
News
Football Betting Sites
Football Betting Apps
Kabaddi
Live Score
News
Kabaddi Betting Sites
Kabaddi Betting Apps
SC Reviews
Best Betting Sites
Best Betting Apps
Best Betting Bonuses
Deposit Methods
Betting Sites with Instant Withdrawal
Odds Calculator
SC Blog
IPL
Pro Kabaddi League
Quizzes
On This Day
Best in Cricket
SC Video
Cricket
Football
Kabaddi
SC Reviews
SC Blog
SC Video
Follow us
Log in
Home
>
Cricket
>
Points Table
>
T20
>
Zimbabwe Domestic T20
Zimbabwe Domestic T20 Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Eagles
EAG
5
0
0
5
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Mid West Rhinos
MWR
30 Mar
D
MWR vs EAG T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 30.03.2025
Mountaineers
MOU
29 Mar
D
MOU vs EAG T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 29.03.2025
Mid West Rhinos
MWR
26 Mar
D
MWR vs EAG T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 26.03.2025
Southern Rocks
SOU
25 Mar
D
SOU vs EAG T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 25.03.2025
Tuskers
TUS
24 Mar
D
EAG vs TUS T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 24.03.2025
Mid West Rhinos
MWR
5
0
0
5
0
0
D
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Eagles
EAG
30 Mar
D
MWR vs EAG T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 30.03.2025
Southern Rocks
SOU
28 Mar
D
SOU vs MWR T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 28.03.2025
Eagles
EAG
26 Mar
D
MWR vs EAG T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 26.03.2025
Tuskers
TUS
25 Mar
D
MWR vs TUS T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 25.03.2025
Mountaineers
MOU
24 Mar
D
MOU vs MWR T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 24.03.2025
Mountaineers
MOU
4
0
0
4
0
0
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Eagles
EAG
29 Mar
D
MOU vs EAG T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 29.03.2025
Tuskers
TUS
28 Mar
D
TUS vs MOU T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 28.03.2025
Southern Rocks
SOU
26 Mar
D
SOU vs MOU T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 26.03.2025
Mid West Rhinos
MWR
24 Mar
D
MOU vs MWR T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 24.03.2025
Southern Rocks
SOU
4
0
0
4
0
0
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Tuskers
TUS
29 Mar
D
TUS vs SOU T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 29.03.2025
Mid West Rhinos
MWR
28 Mar
D
SOU vs MWR T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 28.03.2025
Mountaineers
MOU
26 Mar
D
SOU vs MOU T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 26.03.2025
Eagles
EAG
25 Mar
D
SOU vs EAG T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 25.03.2025
Tuskers
TUS
4
0
0
4
0
0
D
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Southern Rocks
SOU
29 Mar
D
TUS vs SOU T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 29.03.2025
Mountaineers
MOU
28 Mar
D
TUS vs MOU T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 28.03.2025
Mid West Rhinos
MWR
25 Mar
D
MWR vs TUS T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 25.03.2025
Eagles
EAG
24 Mar
D
EAG vs TUS T20 Zimbabwe Domestic T20 Results Score 24.03.2025
Another T20 Tournaments
Caribbean Premier League
Indian Premier League
Major League Cricket
Mumbai Premier League
Pakistan Super League
Super 20 Series, Women
T20 Blast
T20 Inter Provincial Trophy
T20 Lanka Premier League
T20 Maharaja Trophy