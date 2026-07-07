Match details Mi New York vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 10.07.2026

T20

New York, NY

NEW
NEW
SEA
SEA

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, July 10, 2026 08:30 PM (GMT+0)
Venue:Marine Park, New York, NY, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Mi New York Squad

PlayersAhmadzai Faisal Khan, Al Hasan Shakib, Anderson Corey, Bosch Corbin, Boult Trent, Chopra Agni, De Kock Quinton, de Villiers AB, Gayle Chris, Ghazanfar Allah Mohammad, Kenjige Nosthush, Kohli Virat, Luus Tristan, Patel Monank, Patel Sunny, Phillips Glenn, Pollard Kieron, Pooran Nicholas, Rickelton Ryan, Root Joe, Shepherd Romario, Singh Kunwarjeet, Singh Tajinder, Ugarkar Rushil, Williamson Kane
Benchno information yet

Seattle Orcas Squad

PlayersBaartman Ottniel, Breetzke Matthew, Desai Ayan, Gannon Cameron, Hetmyer Shimron, Jahangir Shayan, Jariwala Rahul, Jayasuriya Shehan, Lumba Sharad, Nayak Sujit, Ngidi Lungi, Robinson Tim, Sangha Tanveer, Seifert Tim, Shanaka Dasun, Sheikh Ali, Singh Harmeet, Singh Jessy, Stoinis Marcus
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumMarine Park
CityNew York, NY
Capacity10000
Ends
Hosts to

Match has not started yet