Match details Mi New York vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 10.07.2026
Match Info
|Match:
|Major League Cricket 2026
|Date:
|Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Friday, July 10, 2026 08:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|Marine Park, New York, NY, USA
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Mi New York Squad
Seattle Orcas Squad
|Players
|Baartman Ottniel, Breetzke Matthew, Desai Ayan, Gannon Cameron, Hetmyer Shimron, Jahangir Shayan, Jariwala Rahul, Jayasuriya Shehan, Lumba Sharad, Nayak Sujit, Ngidi Lungi, Robinson Tim, Sangha Tanveer, Seifert Tim, Shanaka Dasun, Sheikh Ali, Singh Harmeet, Singh Jessy, Stoinis Marcus
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Marine Park
|City
|New York, NY
|Capacity
|10000
|Ends
|Hosts to
Match has not started yet