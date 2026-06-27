Match details Mi New York vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 27.06.2026
Match Info
|Match:
|Major League Cricket 2026
|Date:
|Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
|Toss:
|Los Angeles Knight Riders won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, June 27, 2026 09:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|Marine Park, New York, NY, USA
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Mi New York Squad
Los Angeles Knight Riders Squad
Venue Guide
|Stadium
|Marine Park
|City
|New York, NY
|Capacity
|10000
|Ends
|Hosts to