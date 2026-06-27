Match details Mi New York vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 27.06.2026

T20Marine Park, New York, NY
NEW
NEW

144

LOS
LOS

(6 ov.) 53/1

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Los Angeles Knight Riders won the toss and opt to bat
Time:Saturday, June 27, 2026 09:30 PM (GMT+0)
Venue:Marine Park, New York, NY, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Mi New York Squad

PlayersDe Kock Quinton, Pooran Nicholas, Kenjige Nosthush, Singh Kunwarjeet, Pollard Kieron, Singh Tajinder, Bosch Corbin, Anderson Corey, Shepherd Romario, Boult Trent, Ugarkar Rushil, Patel Monank
BenchAhmadzai Faisal Khan, Chopra Agni, de Villiers AB, Gayle Chris, Ghazanfar Allah Mohammad, Kohli Virat, Luus Tristan, Patel Sunny, Phillips Glenn, Rickelton Ryan, Root Joe, Williamson Kane

Los Angeles Knight Riders Squad

PlayersMunro Colin, Fletcher Andre, Chand Unmukt, Badar Saif, Powell Rovman, Holder Jason, Russell Andre, Narine Sunil, Schalkwyk Shadley Van, Tromp Matthew, Ali Khan Muhammad Ahsan
BenchGattepalli Karthik, Hales Alex, Hamilton Jahmar, Kumar Nitish, Pope Lloyd, Ramsaran Kristopher, Roux Carmi le

Venue Guide

StadiumMarine Park
CityNew York, NY
Capacity10000
Ends
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