Highlights Mi New York vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 27.06.2026
Kenjige to Fletcher, appeal, wicket (run out - Munro)
Kenjige to Munro, 1 run
Kenjige to Fletcher, 1 run
Kenjige to Fletcher, 0 runs
Kenjige to Fletcher, 2 runs
Ugarkar to Fletcher, 1 run
Ugarkar to Fletcher, 4 runs
Ugarkar to Fletcher, 4 runs
Ugarkar to Fletcher, 0 runs
Ugarkar to Munro, leg bye
Ugarkar to Fletcher, 1 run
Fletcher defends for one run.
Bosch to Munro, 1 run
Bosch to Fletcher, 1 run
Bosch to Munro, leg bye
Bosch to Munro, 0 runs
Bosch to Munro, 4 runs
Ugarkar to Munro, 1 run
Ugarkar to Munro, 0 runs
Ugarkar to Fletcher, 1 run
Ugarkar to Fletcher, 0 runs
Ugarkar to Fletcher, 4 runs
Ugarkar to Fletcher, 4 runs
Boult to Fletcher, 1 run
Boult to Fletcher, 0 runs
Boult to Fletcher, 4 runs
Boult to Fletcher, 0 runs
Boult to Fletcher, 0 runs
Boult to Fletcher, 0 runs
Bosch to Munro, 0 runs
Bosch to Munro, 0 runs
Bosch to Munro, 6 runs
Bosch to Munro, wide
Bosch to Munro, 0 runs
Bosch to Munro, 0 runs
Bosch to Munro, 6 runs
Boult to Fletcher, 0 runs
Boult to Fletcher, 0 runs
Boult to Munro, 1 run
Boult to Munro, wide
Boult to Munro, 0 runs
Boult to Munro, 0 runs
Boult to Munro, 0 runs
Holder to Pooran, 1 run
Holder to Pooran, 0 runs
Holder to Pooran, 4 runs
Holder to Pooran, 4 runs
Holder to Pooran, 0 runs
Holder to Pooran, 0 runs
Holder to Pooran, wide
van Schalkwyk to Anderson, 0 runs
van Schalkwyk to Anderson, 0 runs
van Schalkwyk to Pooran, 1 run
van Schalkwyk to Pooran, 0 runs
van Schalkwyk to Pooran, 4 runs
van Schalkwyk to Pooran, 0 runs
Russell to Pooran, 1 run
Russell to Pooran, 6 runs
Russell to Pooran, 6 runs
Russell to Anderson, 1 run
Russell to Anderson, 0 runs
Russell to Anderson, 0 runs
Ali-Khan to Pooran, 0 runs
Ali-Khan to Pooran, 6 runs
Ali-Khan to Anderson, 1 run
Ali-Khan to Pooran, 1 run
Ali-Khan to Pooran, 0 runs
Ali-Khan to Pooran, 0 runs
Russell to Anderson, 0 runs
Russell to Anderson, 0 runs
Russell to Shepherd, wicket (caught - Shepherd)
Russell to Shepherd, 4 runs
Russell to Pooran, 1 run
Russell to Pooran, 6 runs
Holder to Shepherd, 0 runs
Holder to Shepherd, 4 runs
Holder to Shepherd, 0 runs
Holder to Shepherd, 0 runs
Holder to Pooran, 1 run
Holder to Pooran, 0 runs
Narine to Shepherd, 0 runs
Narine to Pooran, 1 run
Narine to Shepherd, 1 run
Narine to Shepherd, 0 runs
Narine to Pooran, 1 run
Narine to Shepherd, 1 run
van Schalkwyk to Pooran, 0 runs
van Schalkwyk to Pooran, 0 runs
van Schalkwyk to Shepherd, 1 run
Shepherd plays a defensive stroke for a couple of leg byes.
van Schalkwyk to Shepherd, 6 runs
van Schalkwyk to Shepherd, 2 runs
Russell to Shepherd, 1 run
Russell to Shepherd, 0 runs
Russell to Pollard, appeal, review (out => Umpire's Call), wicket (lbw - Pollard)
Russell to Bosch, appeal, wicket (bowled - Bosch)
Russell to Bosch, 0 runs
Russell to Bosch, 0 runs
Ali-Khan to Pooran, 0 runs
Ali-Khan to Pooran, 0 runs
Ali-Khan to Pooran, 0 runs
Ali-Khan to Bosch, 1 run
Ali-Khan to Pooran, 1 run
Ali-Khan to Bosch, leg bye
Russell to Pooran, 0 runs
Russell to Pooran, 4 runs
Russell to Pooran, 4 runs
Bosch plays a defensive stroke for a leg bye. LOS ANGELES KNIGHT RIDERS appeal, however the umpire is unmoved.
Russell to TS Dhillon, appeal, wicket (caught - TS Dhillon)
Russell to Pooran, 1 run
Ali-Khan to TS Dhillon, 0 runs
Ali-Khan to Pooran, 1 run
Ali-Khan to Pooran, 0 runs
Ali-Khan to Pooran, 6 runs
Ali-Khan to Pooran, 0 runs
Ali-Khan to Pooran, 4 byes
Narine to Pooran, 1 run
Narine to Pooran, 0 runs
Narine to Pooran, 0 runs
Narine to Pooran, 0 runs
Narine to Pooran, 0 runs
Narine to TS Dhillon, 1 run
Ali-Khan to Pooran, 1 run
Ali-Khan to Pooran, 0 runs
Ali-Khan to Pooran, 0 runs
Ali-Khan to TS Dhillon, 1 run
Ali-Khan to TS Dhillon, 2 runs
Ali-Khan to TS Dhillon, wide
Narine to Pooran, 0 runs
Narine to Pooran, 0 runs
Narine to Pooran, 0 runs
Narine to Pooran, 0 runs
Narine to Pooran, 4 runs
Narine to Pooran, 0 runs
Holder to TS Dhillon, appeal
Holder to TS Dhillon, 0 runs
appeal, wicket (caught - Singh)
Holder to Pooran, 1 run
Holder to Singh, 1 run
Holder to Pooran, 1 run
Narine to Pooran, 1 run
Narine to Pooran, 0 runs
Narine to Pooran, 0 runs
Narine to de Kock, appeal, wicket (bowled - de Kock)
Narine to Singh, 1 run
Narine to Singh, 0 runs
van Schalkwyk to Singh, 1 run
van Schalkwyk to Singh, 0 runs
van Schalkwyk to de Kock, 1 run
van Schalkwyk to de Kock, 2 runs
van Schalkwyk to de Kock, 0 runs
van Schalkwyk to de Kock, 6 runs
Holder to de Kock, 1 run
Holder to de Kock, 6 runs
Holder to de Kock, 2 runs
Holder to de Kock, 0 runs
Holder to de Kock, 4 runs
Holder to de Kock, 2 runs
van Schalkwyk to de Kock, 1 run
van Schalkwyk to de Kock, 0 runs
van Schalkwyk to de Kock, 4 runs
van Schalkwyk to de Kock, 4 runs
van Schalkwyk to de Kock, 0 runs
0 runs