Highlights Mi New York vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 27.06.2026

T20Marine Park, New York, NY
NEW
NEW

144

LOS
LOS

(6 ov.) 53/1

6.5
W

Kenjige to Fletcher, appeal, wicket (run out - Munro)

6.4
1

Kenjige to Munro, 1 run

6.3
1

Kenjige to Fletcher, 1 run

6.2
.

Kenjige to Fletcher, 0 runs

6.1
2

Kenjige to Fletcher, 2 runs

5.6
1

Ugarkar to Fletcher, 1 run

5.5
4

Ugarkar to Fletcher, 4 runs

5.4
4

Ugarkar to Fletcher, 4 runs

5.3
.

Ugarkar to Fletcher, 0 runs

5.2
1

Ugarkar to Munro, leg bye

5.1
1

Ugarkar to Fletcher, 1 run

4.6
1

Fletcher defends for one run.

4.5
1

Bosch to Munro, 1 run

4.4
1

Bosch to Fletcher, 1 run

4.3
1

Bosch to Munro, leg bye

4.2
.

Bosch to Munro, 0 runs

4.1
4

Bosch to Munro, 4 runs

3.6
1

Ugarkar to Munro, 1 run

3.5
.

Ugarkar to Munro, 0 runs

3.4
1

Ugarkar to Fletcher, 1 run

3.3
.

Ugarkar to Fletcher, 0 runs

3.2
4

Ugarkar to Fletcher, 4 runs

3.1
4

Ugarkar to Fletcher, 4 runs

2.6
1

Boult to Fletcher, 1 run

2.5
.

Boult to Fletcher, 0 runs

2.4
4

Boult to Fletcher, 4 runs

2.3
.

Boult to Fletcher, 0 runs

2.2
.

Boult to Fletcher, 0 runs

2.1
.

Boult to Fletcher, 0 runs

1.6
.

Bosch to Munro, 0 runs

1.5
.

Bosch to Munro, 0 runs

1.4
6

Bosch to Munro, 6 runs

1.4
1

Bosch to Munro, wide

1.3
.

Bosch to Munro, 0 runs

1.2
.

Bosch to Munro, 0 runs

1.1
6

Bosch to Munro, 6 runs

0.6
.

Boult to Fletcher, 0 runs

0.5
.

Boult to Fletcher, 0 runs

0.4
1

Boult to Munro, 1 run

0.4
1

Boult to Munro, wide

0.3
.

Boult to Munro, 0 runs

0.2
.

Boult to Munro, 0 runs

0.1
.

Boult to Munro, 0 runs

19.6
1

Holder to Pooran, 1 run

19.5
.

Holder to Pooran, 0 runs

19.4
4

Holder to Pooran, 4 runs

19.3
4

Holder to Pooran, 4 runs

19.2
.

Holder to Pooran, 0 runs

19.1
.

Holder to Pooran, 0 runs

19.1
1

Holder to Pooran, wide

18.6
.

van Schalkwyk to Anderson, 0 runs

18.5
.

van Schalkwyk to Anderson, 0 runs

18.4
1

van Schalkwyk to Pooran, 1 run

18.3
.

van Schalkwyk to Pooran, 0 runs

18.2
4

van Schalkwyk to Pooran, 4 runs

18.1
.

van Schalkwyk to Pooran, 0 runs

17.6
1

Russell to Pooran, 1 run

17.5
6

Russell to Pooran, 6 runs

17.4
6

Russell to Pooran, 6 runs

17.3
1

Russell to Anderson, 1 run

17.2
.

Russell to Anderson, 0 runs

17.1
.

Russell to Anderson, 0 runs

16.6
.

Ali-Khan to Pooran, 0 runs

16.5
6

Ali-Khan to Pooran, 6 runs

16.4
1

Ali-Khan to Anderson, 1 run

16.3
1

Ali-Khan to Pooran, 1 run

16.2
.

Ali-Khan to Pooran, 0 runs

16.1
.

Ali-Khan to Pooran, 0 runs

15.6
.

Russell to Anderson, 0 runs

15.5
.

Russell to Anderson, 0 runs

15.4
W

Russell to Shepherd, wicket (caught - Shepherd)

15.3
4

Russell to Shepherd, 4 runs

15.2
1

Russell to Pooran, 1 run

15.1
6

Russell to Pooran, 6 runs

14.6
.

Holder to Shepherd, 0 runs

14.5
4

Holder to Shepherd, 4 runs

14.4
.

Holder to Shepherd, 0 runs

14.3
.

Holder to Shepherd, 0 runs

14.2
1

Holder to Pooran, 1 run

14.1
.

Holder to Pooran, 0 runs

13.6
.

Narine to Shepherd, 0 runs

13.5
1

Narine to Pooran, 1 run

13.4
1

Narine to Shepherd, 1 run

13.3
.

Narine to Shepherd, 0 runs

13.2
1

Narine to Pooran, 1 run

13.1
1

Narine to Shepherd, 1 run

12.6
.

van Schalkwyk to Pooran, 0 runs

12.5
.

van Schalkwyk to Pooran, 0 runs

12.4
1

van Schalkwyk to Shepherd, 1 run

12.3
2

Shepherd plays a defensive stroke for a couple of leg byes.

12.2
6

van Schalkwyk to Shepherd, 6 runs

12.1
2

van Schalkwyk to Shepherd, 2 runs

11.6
1

Russell to Shepherd, 1 run

11.5
.

Russell to Shepherd, 0 runs

11.4
W

Russell to Pollard, appeal, review (out => Umpire's Call), wicket (lbw - Pollard)

11.3
W

Russell to Bosch, appeal, wicket (bowled - Bosch)

11.2
.

Russell to Bosch, 0 runs

11.1
.

Russell to Bosch, 0 runs

10.6
.

Ali-Khan to Pooran, 0 runs

10.5
.

Ali-Khan to Pooran, 0 runs

10.4
.

Ali-Khan to Pooran, 0 runs

10.3
1

Ali-Khan to Bosch, 1 run

10.2
1

Ali-Khan to Pooran, 1 run

10.1
1

Ali-Khan to Bosch, leg bye

9.6
.

Russell to Pooran, 0 runs

9.5
4

Russell to Pooran, 4 runs

9.4
4

Russell to Pooran, 4 runs

9.3
1lb

Bosch plays a defensive stroke for a leg bye. LOS ANGELES KNIGHT RIDERS appeal, however the umpire is unmoved.

9.2
W

Russell to TS Dhillon, appeal, wicket (caught - TS Dhillon)

9.1
1

Russell to Pooran, 1 run

8.6
.

Ali-Khan to TS Dhillon, 0 runs

8.5
1

Ali-Khan to Pooran, 1 run

8.4
.

Ali-Khan to Pooran, 0 runs

8.3
6

Ali-Khan to Pooran, 6 runs

8.2
.

Ali-Khan to Pooran, 0 runs

8.1
4

Ali-Khan to Pooran, 4 byes

7.6
1

Narine to Pooran, 1 run

7.5
.

Narine to Pooran, 0 runs

7.4
.

Narine to Pooran, 0 runs

7.3
.

Narine to Pooran, 0 runs

7.2
.

Narine to Pooran, 0 runs

7.1
1

Narine to TS Dhillon, 1 run

6.5
1

Ali-Khan to Pooran, 1 run

6.4
.

Ali-Khan to Pooran, 0 runs

6.3
.

Ali-Khan to Pooran, 0 runs

6.2
1

Ali-Khan to TS Dhillon, 1 run

6.1
2

Ali-Khan to TS Dhillon, 2 runs

6.1
1

Ali-Khan to TS Dhillon, wide

5.6
.

Narine to Pooran, 0 runs

5.5
.

Narine to Pooran, 0 runs

5.4
.

Narine to Pooran, 0 runs

5.3
.

Narine to Pooran, 0 runs

5.2
4

Narine to Pooran, 4 runs

5.1
.

Narine to Pooran, 0 runs

4.6
.

Holder to TS Dhillon, appeal

4.5
.

Holder to TS Dhillon, 0 runs

4.4
W

appeal, wicket (caught - Singh)

4.3
1

Holder to Pooran, 1 run

4.2
1

Holder to Singh, 1 run

4.1
1

Holder to Pooran, 1 run

3.6
1

Narine to Pooran, 1 run

3.5
.

Narine to Pooran, 0 runs

3.4
.

Narine to Pooran, 0 runs

3.3
W

Narine to de Kock, appeal, wicket (bowled - de Kock)

3.2
1

Narine to Singh, 1 run

3.1
.

Narine to Singh, 0 runs

2.6
1

van Schalkwyk to Singh, 1 run

2.5
.

van Schalkwyk to Singh, 0 runs

2.4
1

van Schalkwyk to de Kock, 1 run

2.3
2

van Schalkwyk to de Kock, 2 runs

2.2
.

van Schalkwyk to de Kock, 0 runs

2.1
6

van Schalkwyk to de Kock, 6 runs

1.6
1

Holder to de Kock, 1 run

1.5
6

Holder to de Kock, 6 runs

1.4
2

Holder to de Kock, 2 runs

1.3
.

Holder to de Kock, 0 runs

1.2
4

Holder to de Kock, 4 runs

1.1
2

Holder to de Kock, 2 runs

0.6
1

van Schalkwyk to de Kock, 1 run

0.5
.

van Schalkwyk to de Kock, 0 runs

0.4
4

van Schalkwyk to de Kock, 4 runs

0.3
4

van Schalkwyk to de Kock, 4 runs

0.2
.

van Schalkwyk to de Kock, 0 runs

0.1
.

0 runs