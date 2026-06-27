Results Score Mi New York vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 27.06.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Fletcher Andrewicket keeper
|29
|23
|5
|0
|126.09
|Munro Colinbatsman
|20
|18
|1
|2
|111.11
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Boult Trentbowler
|2
|0
|7
|0
|3.5
|1
|0
|Bosch Corbinall rounder
|2
|0
|20
|0
|10
|1
|0
Latest Highlights
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6.5
W
Kenjige to Fletcher, appeal, wicket (run out - Munro)
6.4
1
Kenjige to Munro, 1 run
6.3
1
Kenjige to Fletcher, 1 run