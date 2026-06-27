Results Score Mi New York vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 27.06.2026

T20Marine Park, New York, NY
NEW
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144

LOS
LOS

(6 ov.) 53/1

Best Players

batterRB4s6sSR
Fletcher Andrewicket keeper292350126.09
Munro Colinbatsman201812111.11
bowlerOMRWECOWDNB
Boult Trentbowler20703.510
Bosch Corbinall rounder202001010

Latest Highlights

6.5
W

Kenjige to Fletcher, appeal, wicket (run out - Munro)

6.4
1

Kenjige to Munro, 1 run

6.3
1

Kenjige to Fletcher, 1 run

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