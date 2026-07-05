Silicon Valley Strikers

Silicon Valley Strikers

Gender:Men

Players

2023 Players

Anshul Singh

Arsh Hemant Buch

Bamunugama Koralalage Eshan Lahiru M

Sri Lanka

Colin Kezron Archibald

India

Dampalage Shehan Naveendra Fonseka

Sri Lanka

Dev Thadani

Gary Graham

Kulvinder Singh

Mohak Buch

Pankaj Kumar Rao

India

Pranay Suri

Rahul Jariwala

USA

Ravinder Pal Singh

Canada

Rounak Rao

Saurabh Naresh Netravalkar

India

Siddhant Senthil

USA

Srinivasa Raghavan Santhanam

Umang Parikh

Statistics

Minor League 2023

Matches Played9
Won6
Drawn0
Lost3
No result0

Another teams

New Jersey Stallions

New Jersey Stallions

Empire State Titans

Empire State Titans

The Philadelphians

The Philadelphians

Golden State Grizzlies

Golden State Grizzlies

Ft Lauderdale Lions

Ft Lauderdale Lions

Baltimore Royals

Baltimore Royals

Dallas Mustangs

Dallas Mustangs

Lone Star Athletics

Lone Star Athletics

Dallas Xforia Giants

Dallas Xforia Giants

Michigan Cricket Stars

Michigan Cricket Stars