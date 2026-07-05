Follow us
2023 Players
Anshul Singh
Arsh Hemant Buch
Bamunugama Koralalage Eshan Lahiru M
Sri Lanka
Colin Kezron Archibald
India
Dampalage Shehan Naveendra Fonseka
Dev Thadani
Gary Graham
Kulvinder Singh
Mohak Buch
Pankaj Kumar Rao
Pranay Suri
Rahul Jariwala
USA
Ravinder Pal Singh
Canada
Rounak Rao
Saurabh Naresh Netravalkar
Siddhant Senthil
Srinivasa Raghavan Santhanam
Umang Parikh
Minor League 2023
New Jersey Stallions
Empire State Titans
The Philadelphians
Golden State Grizzlies
Ft Lauderdale Lions
Baltimore Royals
Dallas Mustangs
Lone Star Athletics
Dallas Xforia Giants
Michigan Cricket Stars