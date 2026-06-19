Calvin Peter Savage

Major League Cricket
Texas Super Kings vs Seattle Orcas
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
221
SEA
220
Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
152
SAN
153
Texas Super Kings vs Mi New York
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
158
NEW
162
San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
139
TEX
161
Mi New York vs Texas Super Kings
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
127
TEX
(8 ov.) 56/1
Washington Freedom vs Texas Super Kings
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
187
TEX
185
Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
175
TEX
173
Seattle Orcas vs Texas Super Kings
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
121
TEX
(1 ov.) 8/0
Texas Super Kings vs Washington Freedom
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
WAS
Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
LOS