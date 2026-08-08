Squads Finland vs Bulgaria T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 15.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arjunan Akhil
all rounder
Ahmadhel Agagyul
batsman
Butt Ghulam Abbas
all rounder
Chughtai Zeerak
all rounder
Dandapani Hariharan
bowler
Dowling Anthony
no information yet
Garhwal Parveen Kumar
all rounder
Duff Oscar
no information yet
Kuchey Ekhpelwak
all rounder
Gogev Milen
no information yet
Mohammad Raaz
bowler
Hussain Firas
all rounder
Nellancheri Faheem
all rounder
Mishra Prakash
all rounder
O'Brien Jordan
batsman
Nikolov Dimo Krasimirov
all rounder
Padhaal Vanraaj
batsman
Raja Danyal
no information yet
Rasheed Atif
batsman
Rasool Ali
all rounder
Rehman Muhammad Ziaur
all rounder
Rasool Omar
wicket keeper
Salonen Nicholas
all rounder
Singh Gagandeep
bowler
Scamans Jonathan
wicket keeper
Yousuf Huzaif
bowler
Sher Amjad
all rounder
Zaroo Isa
all rounder
Tambe Mahesh
all rounder
Match has not started yet