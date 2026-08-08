Squads Finland vs Bulgaria T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 15.08.2026

T20i

FIN
FIN
BUL
BUL

Playing

FIN
FIN
BUL
BUL
First TeamSecond Team
Arjunan Akhil

all rounder

Chughtai Zeerak

all rounder

Dowling Anthony

no information yet

Duff Oscar

no information yet

Kuchey Ekhpelwak

all rounder

Gogev Milen

no information yet

Hussain Firas

all rounder

Mishra Prakash

all rounder

Raja Danyal

no information yet

Rasool Ali

all rounder

Rasool Omar

wicket keeper

Salonen Nicholas

all rounder

Scamans Jonathan

wicket keeper

Sher Amjad

all rounder

Zaroo Isa

all rounder

Tambe Mahesh

all rounder

Bench

FIN
FIN
BUL
BUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet