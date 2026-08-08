Match details Finland vs Bulgaria T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 15.08.2026

T20i

FIN
FIN
BUL
BUL

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 2026
Date:Friday, August 14, 2026 - Friday, August 21, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, August 15, 2026 01:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Finland Squad

PlayersArjunan Akhil, Butt Ghulam Abbas, Dandapani Hariharan, Garhwal Parveen Kumar, Kuchey Ekhpelwak, Mohammad Raaz, Nellancheri Faheem, O'Brien Jordan, Padhaal Vanraaj, Rasheed Atif, Rehman Muhammad Ziaur, Salonen Nicholas, Scamans Jonathan, Sher Amjad, Tambe Mahesh
Benchno information yet

Bulgaria Squad

PlayersAhmadhel Agagyul, Chughtai Zeerak, Dowling Anthony, Duff Oscar, Gogev Milen, Hussain Firas, Mishra Prakash, Nikolov Dimo Krasimirov, Raja Danyal, Rasool Ali, Rasool Omar, Singh Gagandeep, Yousuf Huzaif, Zaroo Isa
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet